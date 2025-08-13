“Iván Márquez” es sospechoso del magnicidio de Miguel Uribe, pero autoridades colombianas no lo están persiguiendo en Venezuela

El nombre de Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), comandante de la organización disidente de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, fue puesto por la Policía sobre la mesa de sospechosos de fraguar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Y entonces, ¿qué están haciendo las autoridades para ubicarlo en Venezuela?

El último pronunciamiento público relacionado con “Iván Márquez” se dio el pasado 12 de noviembre, cuando emitió una carta en la que desautorizaba a los delegados de su organización que participaron en una reunión de paz con los representantes del Gobierno en Puerto Asís, Putumayo.

Los señaló que haber asistido al evento sin su autorización y les exigió que dejaran de usar el nombre de la Segunda Marquetalia, lo que provocó una división interna. Los integrantes que se separaron del grupo formaron su propia agrupación, llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Desde entonces, las conversaciones entre la Casa de Nariño y la gente de “Iván Márquez” quedaron congeladas, a tal punto de que el 9 de julio de 2025 el Gobierno revocó las credenciales de negociadores de paz a los delegados “marquetalianos”, entre ellos José Aldinever Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), William Danilo Malaver López (“Gerson”), Alberto Cruz Lobo, Luz Milfa Colmenares Vaca, Gladys Amparo Jiménez y Yuvarniza Romero.

Esto reactivó las órdenes de captura en su contra, por delitos relacionados con narcotráfico, rebelión, terrorismo, homicidio y concierto para delinquir, entre otros. Y, en consecuencia, rompió el contacto directo que había con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

A la semana siguiente un juzgado de Apartadó (Antioquia) condenó a “Iván Márquez” en calidad de reo ausente, por cargos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo.

Los hechos en cuestión ocurrieron cuando Marín Arango hacía parte del antiguo Secretariado de las Farc y tienen que ver con el secuestro y asesinato del sargento viceprimero del Ejército Nacional, Héctor Lucuara Segura, quien fue retenido en 1998 y ejecutado en cautiverio en 2003.

La sumatoria de todas las condenas a lo largo de la carrera criminal de Marín supera los cuatro siglos en prisión.

El apodo de “Iván Márquez” volvió a sonar con la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, esta semana, pues tanto el director de la Policía, general Carlos Triana, como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmaron públicamente que la principal hipótesis del magnicidio es que la Segunda Marquetalia es la autora intelectual.

La teoría del caso es que “Zarco Aldinever”, el subcomandante de la organización, le delegó el crimen a la columna móvil Teófilo Forero, la cual a su vez contrató a la célula sicarial coordinada por el hoy capturado Elder José Arteaga (“el Costeño”).