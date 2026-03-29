Avianca cancela vuelo a Yeferson Cossio por broma pesada en plena cabina: ¿qué hizo?

La aerolínea Avianca habría tomado medidas contra el influenciador Yeferson Cossio tras realizar una broma con un gas químico que incomodó con el olor a varios pasajeros del vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo.
La situación escaló cuando utilizó “un artefacto generador de olor químico”, conocido popularmente como un “peo químico”, dentro de la cabina, lo que impactó la experiencia a bordo y encendió alertas sobre posibles riesgos.
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Hay que decir que, precisamente, parte del contenido de Cossio en sus redes sociales obedece a bromas pesadas que realiza a sus amigos. En algunas ocasiones ya ha utilizado estos fuertes olores químicos.