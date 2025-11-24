Corte Suprema de Brasil mantiene en prisión a Jair Bolsonaro por “intento de fuga” tras quemar su tobillera

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes para mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. En contexto: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva El ultraderechista, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia, a la espera de agotar los recursos contra la sentencia. El plazo para apelar termina este lunes.

El expresidente “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, argumentó el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria. Los otros tres jueces de la primera sala del supremo ratificaron la decisión de Moraes.

Jair Bolsonaro portaba una tobillera electrónica en su pierna izquierda. Ese fue el objeto que intentó quitarse el sábado 22 de noviembre en su casa, donde pagaba prisión domiciliaria. FOTO: Tomada de X @_Janoninho

El juez reiteró este lunes que su decisión respondió a los “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga”, según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia. Recordó además que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump. Siga leyendo: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear asesinato del presidente Lula La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera. Bolsonaro habría admitido ante una funcionaria que usó “un soldador” para intentar abrir el aparato por “curiosidad”, según un video de la inspección.