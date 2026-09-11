James Rodríguez llega a Nacional tras construir una marca de US$80 millones dentro y fuera de las canchas

El arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional y el de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios sacudieron al fútbol colombiano. Los dos jugadores, que ahora serán rivales en el campeonato local, fueron protagonistas de la llamada “generación dorada” de la Selección Colombia, que consiguió en Brasil 2014 su mejor participación histórica en un Mundial. Ambos construyeron marcas que cuentan con un millonario patrimonio a raíz de sus pasos por Europa. Los dos deportistas compartieron equipo con Colombia durante el Mundial de Rusia 2018. Sus carreras internacionales, los goles, los grandes clubes europeos y su exposición con la Selección les permitieron construir marcas personales que trascienden el rendimiento deportivo.

James es una marca de US$80 millones

En el caso de James, su patrimonio neto ha sido estimado por firmas como Celebrity Net Worth en cerca de US$80 millones. La cifra se explica por los salarios obtenidos durante su paso por equipos como Real Madrid, Mónaco, Bayern Múnich y Everton, además de contratos publicitarios, presencia digital y negocios propios. Según distintos análisis, ese patrimonio lo ubicaría entre los diez futbolistas más ricos que disputaron el Mundial 2026, por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé y Harry Kane. Consulte: Oficial | El video con el que Atlético Nacional confirmó a James Rodríguez como nuevo refuerzo La construcción empresarial de James también se ha ampliado en los últimos años. Uno de sus proyectos más recientes es la alianza entre su marca de café 10 Coffee y Juan Valdez, con la que lanzaron una edición especial comercializada en Colombia, Estados Unidos y México, aprovechando la exposición del Mundial 2026 mediante la campaña “El 10 se prepara con Juan Valdez”. A esta iniciativa se suman otros negocios. Entre ellos está la cadena de restaurantes Arrogante, con establecimientos en Bogotá, Madrid y Miami. Medios locales han reportado dificultades en este formato, que llevaron a convertir parte de la operación en cafetería. El portafolio también incluye la marca de café Dos Molinos, una línea de bebidas funcionales, aguas y energizantes con su nombre, suplementos deportivos y la tienda de artículos deportivos LF10, creada junto con Radamel Falcao García y Luis Díaz en Bogotá. Además, James tiene inversiones en finca raíz, producción de arroz y ganadería. Estas actividades complementan los ingresos derivados de su carrera y fortalecen un patrimonio que, según sus allegados, seguiría creciendo incluso durante la etapa final de su trayectoria futbolística.

El valor de James Rodríguez

El contraste aparece cuando se compara el patrimonio del jugador con su valor como activo estrictamente deportivo. Según estimaciones de portales especializados como Transfermarkt y Soccerway, el valor de mercado de James se encuentra entre US$1 millón y US$2 millones.

La cifra está relacionada con factores como sus 35 años, el hecho de que no tenga equipo desde su salida del León y la poca continuidad que tuvo en su paso más reciente por el fútbol, con Minnesota United de la MLS, debido a las lesiones. Esto significa que el valor comercial y de imagen de James supera ampliamente su cotización como futbolista. Para un equipo colombiano, por tanto, su eventual llegada no solo tendría una dimensión deportiva, sino también un potencial impacto mediático, comercial y en redes sociales.

Cuadrado también convirtió su carrera en negocios

Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios con una trayectoria empresarial que también va mucho más allá de sus ingresos como futbolista. Según cálculos de medios especializados, su patrimonio supera los 40 millones de euros, equivalentes a cerca de US$46 millones al cambio actual. Al sumar el crecimiento reciente de sus negocios, el patrimonio del jugador rondaría o superaría los US$50 millones. Entérese: James Rodríguez no jugará en Italia: será nuevo jugador de Atlético Nacional La base de ese patrimonio está en casi dos décadas de salarios en la élite europea y contratos publicitarios, pero también en una red de negocios que el propio jugador ha desarrollado fuera de las canchas. Uno de los proyectos más visibles es 95JC, su marca de tenis desarrollada junto con la compañía colombiana Quest. Durante sus primeros tres meses en el mercado vendió más de 3.000 pares y superó los $1.000 millones en facturación. La empresa, además, proyecta su expansión hacia México, donde espera alcanzar ventas cercanas a US$1 millón durante 2026. El negocio de los tenis no es la primera incursión de Cuadrado en la moda. El futbolista antioqueño ya había creado una marca propia de ropa urbana y, en 2023, se vinculó como imagen y codiseñador a una línea desarrollada con Quest que buscaba reflejar su identidad afrocolombiana.

¿En qué otros negocios invierte Cuadrado?

El portafolio empresarial de Cuadrado también incluye proyectos inmobiliarios. Junto con sus excompañeros de la Selección Colombia Yerry Mina y Jefferson Lerma, lidera Guatapé Plaza, un complejo comercial de 14.000 metros cuadrados en Antioquia que contempla una inversión inicial de US$24 millones. El proyecto tiene prevista la generación de más de 180 empleos directos en la región. A esto se suman inversiones en finca raíz en Urabá y Medellín, además de su participación como imagen de marcas como Fincomercio.

Al igual que ocurre con James, el valor comercial de Cuadrado es muy superior a su cotización actual como futbolista. De acuerdo con Transfermarkt y Soccerway, su valor de mercado se encuentra entre US$500.000 y US$1,1 millones. La estimación está relacionada con sus 38 años y la poca continuidad que tuvo recientemente en el Pisa, de la Serie B italiana. Sin embargo, la trayectoria de Cuadrado refleja un valor deportivo muy diferente al actual. Durante su carrera movilizó más de 75 millones de euros en montos acumulados de traspasos entre clubes como Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta.

Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios después de desarrollar negocios en sectores como la moda, el calzado y los proyectos inmobiliarios. FOTO GETTY

Ese recorrido lo convirtió en su momento en una de las transferencias colombianas más costosas de la historia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con James en Atlético Nacional y Cuadrado en Millonarios, dos de las principales figuras de la generación dorada del fútbol colombiano volverían a encontrarse, esta vez como rivales en el campeonato local y con marcas personales construidas durante años dentro y fuera de las canchas. Le puede gustar: El coqueteo que terminó convenciendo a James: así se gestó su llegada a Nacional Bloque de preguntas y respuestas: