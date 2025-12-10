James y Juanfer Quintero, entre las estrellas confirmadas en el Día del Fútbol Envigadeño, ¿cuándo es?

El próximo viernes 19 de diciembre, el Estadio Polideportivo Sur volverá a ser el epicentro del balompié antioqueño con la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño, un evento que convoca a distintas generaciones de figuras surgidas de la reconocida cantera naranja.

Esta celebración, que tuvo una exitosa primera edición en 2024, busca homenajear a los jugadores que iniciaron su camino deportivo en este escenario y que hoy son referentes del balompié nacional e internacional.

Como lo confirmaron los organizadores del certamen, figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y John Córdoba encabezan la lista de invitados que volverán a la cancha donde dieron sus primeros pasos.

Junto a ellos estarán talentos que han vestido los colores verde y naranja, entre ellos Carlos Terán, Frank Fabra, Andrés Tello, Daniel Londoño, Edison López, Daniel Arcila y Duván Vergara. Todos se reencontrarán en el escenario que los vio anotar sus primeros goles, celebrar triunfos y proyectarse hacia las grandes ligas del mundo.