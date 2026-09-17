¿Cuándo vuelve a jugar Nacional y cuándo sería el esperado debut de James en el Atanasio?

Atlético Nacional volverá a competir este domingo en la Liga BetPlay-2. El equipo dirigido por Lucas González visitará a Llaneros en Villavicencio, desde las 8:15 p. m., con el objetivo de sumar otros tres puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla.
El conjunto verdolaga llega a este compromiso después de vencer 3-2 a Inter de Bogotá en El Campín, partido que estuvo marcado por el esperado debut de James Rodríguez. El volante ingresó en el segundo tiempo y dejó varias señales de su calidad, incluida la asistencia desde el tiro de esquina para el gol de Juan Manuel Zapata que significó el triunfo.