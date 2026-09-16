James Rodríguez volvería a jugar en la primera división de Colombia después de 20 años, ¿debutará contra Inter de Bogotá?

El duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá podría ser el tercer de James Rodríguez en la primera división del fútbol colombiano durante toda su carrera. El excapitán de la Selección Colombia, de 35 años, está entre el grupo de convocados por el técnico Lucas González para el juego de la fecha 13 del Clausura 2026. Por eso, se piensa que Rodríguez podría sumar algunos minutos en este juego que se realizará, desde las 8:20 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá. Rodríguez no juega desde el 7 de julio pasado, cuando estuvo en cancha en Vancouver, Canadá, durante el juego de octavos de final del Mundial de Norteamérica entre Colombia y Suiza –ganaron los europeos–.

El “10” –que ahora juega con el 23–, apenas lleva un par de entrenamientos con el equipo verde de Antioquia. Por eso, no se espera que sea titular en Bogotá, donde los futbolistas no solo enfrentan el frío de la noche capitalina; sino que se ven retados por los 2.600 metros sobre el nivel del mar en los que está ubicado el escenario deportivo.

¿Cuáles fueron los partidos que jugó James Rodríguez en primera división?

Aunque estuvo dos años jugando en Colombia, James Rodríguez solo disputó dos partidos en la primera división del fútbol profesional de nuestro país. El primero fue el 21 de mayo de 2006, cuando tuvo, con apenas 14 años, su debut como futbolista profesional en un partido entre Envigado F.C., club donde se formó, y el Cúcuta Deportivo.

El futbolista cucuteño ingresó al minuto 66 para reemplazar a Cristian González. Llevaba el número 25 en la espalda e hizo una buena presentación. El segundo juego de Rodríguez en la A se remonta al 10 de septiembre de 2006 cuando fue titular en la derrota 1-0 del Envigado contra Deportes Quindío en el estadio de Armenia. Aquella vez, según datos de Orlando Ascensio en El Tiempo, disputó 66 minutos.

¿Cuántos goles oficiales hizo James Rodríguez en el fútbol colombiano?

James Rodríguez se fue en los primeros meses de 2008 para Argentina, luego de que Envigado le consiguiera una cesión por dos años al Club Atlético Banfield. En 2007, el jugador criollo fue una de las figuras del cuadro naranja para lograr el ascenso a primera división después de caer a la B tras una campaña floja a finales del 2006.

James, de acuerdo con datos de Anuar Muñoz, disputó 17 encuentros en las dos competencias; mientras que solo anotó un gol y lo hizo en segunda división: el 6 de octubre de 2006 en el duelo contra el Depor de Agua Blanca F.C, en el que Envigado se impuso 2-0 en el Polideportivo Sur.

Así las cosas, la noche del miércoles 16 de septiembre del 2026 podría quedar en las páginas grandes de la historia futbolística de James Rodríguez. Por un lado, debido a que será su debut con Atlético Nacional. De otra parte, como consecuencia de que sería su tercer juego en el balompié criollo y el primero en 18 años –el último fue el 10 de noviembre de 2007–; mientras que, en caso de anotar, llegaría su segundo tanto oficial en el balompié criollo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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