Selección de fútbol de México marginará del Mundial a futbolistas que no se presenten a la concentración

La selección de México advirtió que excluirá del Mundial a los jugadores que no se presenten al inicio de la concentración este miércoles, en medio de versiones periodísticas que señalan la posible ausencia de varios internacionales que encaran compromisos con sus clubes.
El Tri lanzó el recado luego de que la prensa local revelara que los dos internacionales mexicanos del Toluca no se presentarán a los trabajos premundialistas de este miércoles porque disputarán la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf.
El juego contra Los Angeles FC está programado a las 19H30 locales en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Javier Aguirre con miras al Mundial (11 de junio-19 de julio).