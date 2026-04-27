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Tras la hazaña de Sebastian Sawe, ¿quién es el colombiano más rápido en maratón?

El mejor atleta colombiano en esta prueba es Jeisson Suárez. Este es su registro.

  • Jeisson Suárez viene de ganar en Corre mi Tierra, certamen atlético que suma 16 ediciones en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Jeisson Suárez viene de ganar en Corre mi Tierra, certamen atlético que suma 16 ediciones en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 58 minutos
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Sebastian Sawe quedará grabado en la historia del atletismo como el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, hazaña que pone en perspectiva el nivel de los mejores fondistas del planeta. En ese sentido, en medio del logro del etíope, hoy tendencia en el deporte, surge una pregunta: ¿dónde está Colombia?

El referente criollo en la distancia larga sigue siendo Jeisson Suárez, dueño del récord nacional con 2 horas, 10 minutos y 51 segundos, logrado el 18 de abril de 2021 en Twente, Países Bajos.

Suárez, de 35 años, es hasta hoy el corredor más rápido del país en los 42,195 kilómetros.

Sin embargo, la dimensión del logro de Sawe deja ver una brecha considerable. Entre el registro del keniano (1h:59.30) y el del tolimense hay una diferencia de 11 minutos y 21 segundos, una distancia amplia en una prueba donde bajar un segundo representa todo un desafío.

Lea: Histórico: Sebastian Sawe ganó la Maratón de Londres y se convirtió en el primer hombre en hacerlo antes de las dos horas

Incluso, el ritmo impuesto por Sawe (2.49 por kilómetro y una velocidad promedio de 21,2 km/h) refleja un nivel de exigencia todavía lejano para el atletismo nacional.

El keniano pulverizó el anterior récord mundial de Kelvin Kiptum (2h:00.35 en 2023). En la capital inglesa se presentó una carrera de altísimo nivel, pues el etíope Yomif Kejelcha también bajó de las dos horas (1:59.41), mientras que el ugandés Jacob Kiplimo firmó 2:00.28, confirmando una nueva era dorada del fondo mundial.

El antecedente más cercano de un intento similar había sido el de Eliud Kipchoge en 2019 (1:59.40), pero su marca no fue homologada por condiciones especiales fuera de reglamento.

La colombiana más rápida en maratón

En la rama femenina, el impacto también fue notable. La etíope Tigst Assefa defendió su título en Londres y estableció un nuevo récord mundial en carrera exclusivamente femenina con 2:15.41, superando su propia marca previa. Cabe recordar que el récord mundial en pruebas mixtas (donde hay apoyo de liebres masculinas) sigue en poder de la keniana Ruth Chepngetich con 2:09.56 (Chicago 2024).

Para Colombia, la referencia femenina es Angie Rocío Orjuela, quien ostenta el récord nacional con 2:25.35, conseguido el 24 de septiembre de 2023 en Berlín. Su registro la consolida como la mejor maratonista del país, aunque también evidencia una diferencia significativa frente a la nueva élite internacional.

La irrupción de Sawe redefine los límites humanos en la maratón, en la que varios corredores, entre ellos Yomif Kejelcha y Jacob Kiplimo, también pisan fuertes y veloces para seguir haciendo historia. Por el lado de Colombia, ese resultado también motiva para intentar dejar huella en una prueba que viene ganando seguidores en medio de las carreras que se vienen realizando.

Siga leyendo: El keniata John Korir ganó la Maratón de Boston y rompió, después de 15 años, el récord de la carrera

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