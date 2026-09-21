CEO de Nvidia descarta el apocalipsis por IA: “Hay un 0% de probabilidades”

Ante las advertencias que vaticina el fin del mundo y de la humanidad a manos de una inteligencia artificial (IA) cada vez más avanzada, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang rechaza estas narrativas, afirmando que “hay un 0% de probabilidades” del fin del mundo llegue a finales de esta década.
Los riesgos que la inteligencia artificial tiene para la humanidad han destacado en las últimas semanas en los discursos de líderes del sector, como el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei; del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altam; e incluso de un antiguo investigador de Anthropic, Jacob Coxon, que han llamado a frenar el ritmo de desarrollo de esta tecnología.