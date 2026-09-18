JEP formaliza la sanción contra antiguo secretariado de las Farc por secuestro: esto pagarán “Timochenko”, “Pablo Catatumbo” y otros

Este viernes, la JEP declaró formalmente iniciada la ejecución de las sanciones impuestas al antiguo secretariado de las Farc por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, dentro del Caso 01, relacionado con secuestros.
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años de sanción. Milton de Jesús Toncel, tendrá una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; Jaime Alberto Parra, de siete años, diez meses y dos días; Pastor Alape, de seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, de seis años; y Rodrigo Granda, de cinco años.
Durante ese periodo, los siete excomandantes tendrán restricciones sobre su movilidad. Deberán permanecer en una residencia fija en la sede territorial que corresponda a cada fase y no podrán cambiarla sin autorización de la JEP.
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Además, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., deberán realizar trabajos y obras para reparar a las víctimas. Tampoco podrán salir del departamento sin permiso ni abandonar el país durante el tiempo que dure la sanción y tendrán dispositivos de seguimiento electrónico.
La decisión hace parte del caso 01 de la JEP, que investigó la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc. Según la JEP, estos hechos se extendieron por todo el país y dejaron 21.396 hechos victimizantes.
La jurisdicción concluyó que el antiguo secretariado utilizó el secuestro como una política criminal con tres propósitos: financiar a la organización armada, presionar al Estado para lograr un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.