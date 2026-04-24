De Rodallega a Nacional: las polémicas que persiguen al técnico Jonathan Risueño en Colombia

El nombre de Jonathan Risueño ha empezado a ganar notoriedad en el fútbol colombiano no solo por su trabajo en el banquillo, sino también por una serie de episodios polémicos que han acompañado su carrera reciente. Su estilo intenso, directo y muchas veces confrontativo lo ha puesto en el centro de varias controversias dentro y fuera del campo.

La más reciente ocurrió tras el duelo entre Santa Fe y Deportivo Pasto, cuando el experimentado delantero Hugo Rodallega lo señaló públicamente de haber sido irrespetuoso durante el partido. Según el atacante, Risueño lanzó comentarios despectivos hacia los jugadores cardenales, calificándolos de “malos” y asegurando que “no jugaban a nada”.

Lejos de apaciguar la situación, el entrenador español respondió con firmeza, defendiendo que este tipo de intercambios son normales dentro del juego y asegurando que lo ocurrido “debe quedarse en la cancha”. Incluso, reforzó su postura con críticas al estilo de juego de Santa Fe, avivando aún más la discusión.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. Semanas atrás, Risueño fue duramente cuestionado por protagonizar una acción antideportiva en un partido frente a Atlético Nacional, donde simuló una falta de Alfredo Morelos tras un leve contacto, generando una ola de críticas por su comportamiento desde la zona técnica.