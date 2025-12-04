Así fue la asistencia de Jorge Carrascal para que Flamengo saliera campeón del Brasileirão

El Flamengo se coronó el miércoles en la noche campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino y tras asistencia del colombiano Jorge Carrascal, una de las figuras del compromiso. De esta manera, su equipo completó un histórico doblete después de ganar el sábado pasado la Copa Libertadores. Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada. “Dentro de unos años, (los jugadores) lo verán, verán lo que han hecho. Son eternos”, festejó el entrenador rubro-negro, Filipe Luís, en rueda de prensa. “Estoy muy orgulloso”. Lea: Jorge Carrascal se unió a la lista de colombianos que han ganado Libertadores con clubes extranjeros Fichado este año por una cifra récord, Lino marcó en el minuto 37 tras un pase profundo de Carrascal. El equipo carioca llegó a 78 puntos, cinco más que el Palmeiras, con una jornada por disputar. El Verdão venció 3-0 al Atlético Mineiro como visitante. Es el octavo título de liga del Flamengo (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 y ahora 2025), el club más popular de Brasil. Iguala en la lista de campeones históricos al Santos y solo queda detrás del Palmeiras, que tiene 12 coronas.

Un gol que vale cada centavo

La torcida recibió por todo lo alto al Flamengo en un repleto Maracaná, con una pancarta gigante con la leyenda “Rei de Copas” (”Rey de Copas”). Estuvieron presentes figuras como el tenista João Fonseca, 24º del ranking mundial de la ATP. La afición celebraba así el triunfo 1-0 del Fla sobre el Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025, en el Estadio Monumental de Lima. Se convirtió en el primer equipo brasileño con cuatro títulos en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano.

Los locales acumularon ocasiones de peligro, con un tiro de Jorginho y un cabezazo de Bruno Henrique por encima del travesaño, hasta que la visión de juego de Carrascal destrabó el juego. Lino, de 25 años, aprovechó el pase del colombiano para marcar su cuarto gol del campeonato, tras ser repatriado a Brasil desde el Atlético de Madrid.

El Fla, en su balance financiero, reconoció haber desembolsado 31,6 millones de euros para hacerse con sus servicios. Al final, valió la pena “Esto muestra cuán resiliente soy, lucho todo el rato, batallo, no solo durante este partido, sino en mi carrera, en mi día a día”, dijo Lino. “Marcar el gol del título me hace feliz”. Siguió siendo mejor el Flamengo, aunque debió resistir enviones desesperados del Ceará, amenazado con el descenso. Si bien el Palmeiras hizo su trabajo contra el Atlético Mineiro con dianas de José Manuel López en el minuto 9, Allan en el 20 y Luigui en el 81, el Flamengo alcanzaba el título. “Felicidades al Flamengo (...). Excelente elenco y excelente entrenador”, dijo el técnico del Verdão, el portugués Abel Ferreira.

Filipe Luís aumentó la colección

Filipe Luís, de 40 años, sumó un éxito más en su joven carrera como DT, tras asumir el mando del Flamengo el año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite. Como jugador rubro-negro, el exlateral izquierdo ganó dos veces el Brasileirão y en par de ocasiones la Copa Libertadores. Después de su retiro en 2023, empezó su trayectoria en los banquillos con las filiales Sub 17 y Sub 20 del club. Apenas 41 días después de tomar el control del primer equipo ganó la Copa de Brasil y en 2025 ha logrado los títulos de la Supercopa brasileña, el Campeonato Carioca, la Libertadores y el Brasileirão. “Es un entrenador muy comprometido”, dijo el 10 uruguayo Giorgian de Arrascaeta. “En el Flamengo siempre te exigen títulos (...) y llegamos al final de esta temporada celebrando con nuestra afición. ¡No tiene precio!”, agregó.

Y los campeones van por más