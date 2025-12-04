La historia del exagente del DAS que habría sacado de Palacio a la mano derecha de Petro

Basta recorrer los pasillos de la Casa de Nariño para encontrar un nuevo escándalo. Nuevamente está metido el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro en una trama, que si no fuera por la opacidad y el caos, parecería una buena película de detectives. En este caso, aquella frase tan común de que la realidad supera la ficción se queda corta. Angie Rodríguez, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reveló este miércoles que recibió amenazas contra su familia y que el pasado 21 de noviembre cinco hombres encapuchados se metieron en la casa de sus padres ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Según la funcionaria, no se llevaron ningún objeto de valor, sino que “destrozaron” la vivienda por dentro y buscaron carpetas con documentos. “Según análisis que me han suministrado, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia (sic)”, dijo en un comunicado y añadió: “Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”. Tres videos y una fotografía, conocidos por EL COLOMBIANO, son las pruebas que la funcionaria presentó ante la Dijin de la Policía y la Fiscalía. La politóloga, que aterrizó como la mano derecha de Petro en Palacio en febrero de este año, dijo que por esta situación “me veo obligada a sacar a mi hijo del país. (...) estos hechos lo que muestran es el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he realizado día a día (sic)”. Y finalizó diciendo que tiene información según la cual algunas personas “presuntamente se reunieron para sacarme de la Presidencia”. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia –que está como ministro de Justicia encargado por estos días– publicó un mensaje en X que al interior de Palacio, según fuentes, leyeron con pinzas: “Situaciones como las que narra Angie Rodríguez están llenas de suspicacias: ¿por qué solo se llevaron documentos? ¿Por qué solo los de ella y no los de sus padres? ¿Cinco hombres con sus rostros bien ocultos y con guantes para hurtar una vivienda en un barrio popular? Un robo muy sofisticado para ser ‘delincuencia común’”, dijo el funcionario y concluyó, sin profundizar, que “las conspiraciones contra altos funcionarios del gobierno nos acechan”.

El extraño suceso de los daños a la casa familiar de la funcionaria se conoció 12 días después de que Petro le pidiera la renuncia por una serie de cuestionamientos y versiones aún sin aclarar. Rodríguez, en estos últimos días, había acumulado tanto poder —fue hasta hace poco superintendente de salud encargada y gerente del Fondo de Adaptación— que generó alertas o revivió peleas con otros frentes de batalla en el Gobierno. Empezando por uno que creía superado: José Alexis Mahecha, el exagente del DAS cuestionado por su pasado, a quien la propia Rodríguez sacó del Dapre en agosto de este año de su cargo de subdirector, como lo reveló EL COLOMBIANO. Tanto Rodríguez como Mahecha eran parte de los “consentidos” de otro poder en la sombra en Presidencia: el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos habían trabajado en esa cartera —también el actual secretario jurídico Augusto Ocampo— y luego aterrizaron a Palacio para rodear al jefe de Estado tras aquel recordado Consejo de Ministros televisado de febrero de este año que reveló las grietas del Gobierno. No pasaron ni tres meses y los escuderos se empezaron a atacar entre sí. “(Mahecha) Quería quitarle el puesto a la directora Angie. Él llegó a la ordenación del gasto, y mandaba sobre el personal, hizo un infierno estar en Presidencia, se volvió una rueda suelta”, dijo una fuente bajo reserva. “Hizo de ir a trabajar un infierno (...) Amenazaba con terminar contratos o declarar insubsistencias a los provisionales o de libre nombramiento y remoción en reuniones pues no lo hacía por correo o memorandos”, dice otra funcionaria bajo reserva. La propia Rodríguez le dijo a este diario en su momento que si Mahecha no renunciaba ella lo declararía insubsistente. Meses después, los papeles se invertirían. Pero antes de seguir con el hilo de la historia, ¿quién es el polémico exagente del DAS?

De las ‘chuzadas’ a hoy

El capitán (r) de la Policía, José Alexis Mahecha, entró primero al Dapre como director administrativo y financiero y luego se convirtió en subdirector bajo el mando de Angie. En su momento, el nombramiento prendió las alarmas porque fue director de dependencias del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que fue suprimido en 2011. Estuvo allí entre agosto de 2004 y agosto de 2009. Los cinco años como agente del DAS, sin embargo, estuvieron marcados por los escándalos e investigaciones judiciales. Entre 2004 y febrero de 2006 fue jefe seccional del DAS en Santander, pero salió del cargo luego de que el entonces director de esa entidad, Andrés Peñate, lo trasladara a la seccional del Quindío. Lo que pasó en la trastienda de ese traslado fueron los señalamientos por interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales que hicieron los directivos del entonces diarioVanguardia Liberal, de Bucaramanga. Según el presidente del diario Alejandro Galvis, el gerente Alejandro Galvis Blanco y el director Sebastián Hiller, también estaban siendo objeto de rastreos físicos por parte de agentes del DAS. La denuncia la hicieron pública en su editorial del 24 de febrero de 2006. Finalmente, ese escándalo quedó ahí, se hizo el traslado al Quindío y de allí llegó a la seccional del Valle del Cauca, cargo que ocupó hasta 2009, año en el que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por el escándalo nacional de las chuzadas del DAS contra periodistas, políticos de oposición y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Álvaro Uribe. No obstante, hasta agosto de ese año Mahecha Acosta se desempeñó como jefe de inteligencia de ese organismo en medio del escándalo y a pesar de los antecedentes en el caso Vanguardia. En ese puesto estuvo hasta el 23 de agosto de 2009: último año en el que fue vinculado a los organismos de seguridad del Estado. El fantasma de las ‘chuzadas’ que sacudió el país en esa época persiguió a José Alexis hasta noviembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia luego del juicio por esos hechos que inició en agosto de 2016. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019, hizo parte del gabinete del entonces alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, como secretario de Movilidad, donde también tuvo escándalos. En abril de 2019 denunciaron que su secretaría estaba inmersa en irregularidades por corrupción y maltrato laboral; al igual que en marzo de 2020 la Procuraduría le abrió una investigación por haberle pagado a 15 funcionarios en la administración que no tenían funciones. Aun así, el proceso no avanzó. Sin experiencia profesional ni laboral en salud, el capitán en retiro Mahecha alcanzó a ostentar en febrero de 2024 tres cargos distintos (dos en calidad de encargo) en el Ministerio de Salud. Si bien, en contra del hoy del subdirector Mahecha no pesa ninguna decisión penal, administrativa o fiscal, su recorrido en la vida pública genera serias preguntas sobre sus habilidades relacionadas con salud o el manejo de personal, pero también con la falta de transparencia. La periodista Claudia Julieta Duque, víctima de las ‘chuzadas’ del DAS, ha publicado en El Espectador varios artículos sobre las sombras de Mahecha. En uno de abril de este año, Duque reveló un presunto fraude en la firma de un certificado que involucraba a Petro y Hollman Morris. Según el gerente de RTVC, ese documento que sirvió para la absolución de Mahecha es falso. La prueba lleva más de nueve años en el expediente de las ‘chuzadas’ y al jefe de Estado pareció no importarle los cuestionamientos de un colaborador tan cercano como Morris sobre las actuaciones del exagente del DAS. Si llega a comprobarse el fraude en la firma de ese certificado podría configurarse el delito de fraude procesal. Al presidente Petro tampoco pareció importarle las alertas de Rodríguez sobre el capitán retirado y decidió reencaucharlo en un cargo en que tendría que declararse impedido.

Renuncia, ITRC y Coljuegos