Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó el martes de “narcodictador” al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, y dijo que las advertencias sobre sus políticas migratorias le tienen “sin cuidado”.
Kast enfrentó su primera pelea mediática con Maduro dos días después de ganar el balotaje presidencial frente a la izquierdista Jeannette Jara con un 58 % de los votos.
Lea aquí: “Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: la polémica por reacción de Petro sobre triunfo de Kast en Chile
“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, dijo Kast antes de viajar a Argentina a reunirse con el presidente Javier Milei.