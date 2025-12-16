x

Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

El presidente electo respondió a la advertencia de Maduro de “‘cuidadito’ le toca un pelo a un venezolano”. Una de sus promesas de campaña fue deportar a los casi 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos, pues los vincula con la inseguridad que va en aumento en el país.

  • José Antonio Kast, presidente elector de Chile; y Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela. FOTO: Tomada de X @joseantoniokast y Getty
    José Antonio Kast, presidente elector de Chile; y Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela. FOTO: Tomada de X @joseantoniokast y Getty
Agencia AFP
hace 39 minutos
bookmark

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó el martes de “narcodictador” al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, y dijo que las advertencias sobre sus políticas migratorias le tienen “sin cuidado”.

Kast enfrentó su primera pelea mediática con Maduro dos días después de ganar el balotaje presidencial frente a la izquierdista Jeannette Jara con un 58 % de los votos.

Lea aquí: “Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: la polémica por reacción de Petro sobre triunfo de Kast en Chile

Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, dijo Kast antes de viajar a Argentina a reunirse con el presidente Javier Milei.

El líder de extrema derecha respondió de esta manera a la advertencia que el lunes lanzó Maduro: “Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero ‘cuidadito’ le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”.

Siga leyendo: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile

Kast arrasó en el balotaje con su promesa de deportar a los casi 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos.

El futuro mandatario vincula el aumento de la tasa de criminalidad con la migración irregular, especialmente con la irrupción de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de origen venezolano, que Estados Unidos declaró organización terrorista.

“La migración venezolana tiene derechos”, agregó Maduro, quien recomendó a sus compatriotas regresar al país.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo de 2026 como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

Le puede interesar: Dura respuesta de Cancillería chilena a Petro: “El pueblo decide y todos tenemos que respetar ese resultado”

El presidente electo es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile. Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler, pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

