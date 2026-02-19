Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector

En cumplimiento de una orden judicial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional sesionó, de manera extraordinaria, el reintegro de José Ismael Peña a la rectoría de la institución de educación superior. Esta determinación da cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba, en un término de 48 horas, posesionar a Jose Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia. La determinación se dio por medio de una resolución firmada por sus integrantes. Así, el órgano máximo de la institución estableció el mecanismo para la posesión inmediata del profesor Peña, garantizando el cumplimiento de los plazos judiciales establecidos. Este documento también formalizó el cierre del periodo de Andrés Felipe Mora, quien se desempeñaba como rector encargado desde el pasado 25 de noviembre.



Le puede interesar: Los líos en los que se metió el Consejo Superior de la U. Nacional por elección de rector

Una sesión marcada por la resistencia del Gobierno Nacional

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria que duró casi tres horas. Durante el encuentro, se conoció que hubo una fuerte resistencia por parte de la mayoría de los consejeros frente al fallo judicial. Especialmente, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, junto con los designados por la Presidencia de la República, expresaron su inconformidad con la orden del tribunal, aunque finalmente optaron por acatarla para evitar mayores repercusiones legales. En la resolución, que fue firmada por los consejeros, se determina: “Hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor José Ismael Peña, por medio de la toma de posesión, la cual se realizará dentro del plazo establecido”.

¿Por qué el Tribunal de Bogotá ordenó la restitución de José Ismael Peña?

Este pasado martes se dio a conocer la decisión de la sala tercera del Tribunal Superior de Bogotá, el cual ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia restituir en el cargo de rector a José Ismael Peña Reyes en un plazo máximo de 48 horas. Hoy vencía el plazo. Esta determinación, adoptada en segunda instancia, revoca un fallo previo que había negado la tutela presentada por el profesor y le devuelve la posibilidad de ejercer el cargo para el cual fue elegido en marzo de 2024. En el fallo se lee que el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá “adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024”. Con ello, el tribunal respalda la vigencia del acto administrativo mediante el cual Peña fue designado rector. La decisión responde a una tutela interpuesta por Peña contra una sentencia del 21 de diciembre de 2025 del Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, que en su momento le había negado la protección solicitada. Ahora, en segunda instancia, el Tribunal Superior concluyó que el CSU interpretó de manera errónea los alcances de un fallo previo del Consejo de Estado.

Las Renuncias masivas antes del reintegro de Peña