Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector

En cumplimiento de una orden judicial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional sesionó, de manera extraordinaria, el reintegro de José Ismael Peña a la rectoría de la institución de educación superior.
Esta determinación da cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba, en un término de 48 horas, posesionar a Jose Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia.
La determinación se dio por medio de una resolución firmada por sus integrantes. Así, el órgano máximo de la institución estableció el mecanismo para la posesión inmediata del profesor Peña, garantizando el cumplimiento de los plazos judiciales establecidos.
Este documento también formalizó el cierre del periodo de Andrés Felipe Mora, quien se desempeñaba como rector encargado desde el pasado 25 de noviembre.
