Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector

Tras meses de puja política, el Consejo Superior de la U. Nacional acató el fallo del Tribunal de Bogotá. Conozca cómo fue la tensa sesión y qué pasará con el futuro de la institución.

  • Ismael Peña asume la rectoría de la Universidad Nacional. La decisión se da luego de un fallo judicial que pidió su restitución. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En cumplimiento de una orden judicial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional sesionó, de manera extraordinaria, el reintegro de José Ismael Peña a la rectoría de la institución de educación superior.

Esta determinación da cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba, en un término de 48 horas, posesionar a Jose Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia.

La determinación se dio por medio de una resolución firmada por sus integrantes. Así, el órgano máximo de la institución estableció el mecanismo para la posesión inmediata del profesor Peña, garantizando el cumplimiento de los plazos judiciales establecidos.

Este documento también formalizó el cierre del periodo de Andrés Felipe Mora, quien se desempeñaba como rector encargado desde el pasado 25 de noviembre.

Le puede interesar: Los líos en los que se metió el Consejo Superior de la U. Nacional por elección de rector

Una sesión marcada por la resistencia del Gobierno Nacional

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria que duró casi tres horas. Durante el encuentro, se conoció que hubo una fuerte resistencia por parte de la mayoría de los consejeros frente al fallo judicial.

Especialmente, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, junto con los designados por la Presidencia de la República, expresaron su inconformidad con la orden del tribunal, aunque finalmente optaron por acatarla para evitar mayores repercusiones legales.

En la resolución, que fue firmada por los consejeros, se determina: “Hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor José Ismael Peña, por medio de la toma de posesión, la cual se realizará dentro del plazo establecido”.

¿Por qué el Tribunal de Bogotá ordenó la restitución de José Ismael Peña?

Este pasado martes se dio a conocer la decisión de la sala tercera del Tribunal Superior de Bogotá, el cual ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia restituir en el cargo de rector a José Ismael Peña Reyes en un plazo máximo de 48 horas. Hoy vencía el plazo.

Esta determinación, adoptada en segunda instancia, revoca un fallo previo que había negado la tutela presentada por el profesor y le devuelve la posibilidad de ejercer el cargo para el cual fue elegido en marzo de 2024.

En el fallo se lee que el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá “adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024”. Con ello, el tribunal respalda la vigencia del acto administrativo mediante el cual Peña fue designado rector.

La decisión responde a una tutela interpuesta por Peña contra una sentencia del 21 de diciembre de 2025 del Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, que en su momento le había negado la protección solicitada. Ahora, en segunda instancia, el Tribunal Superior concluyó que el CSU interpretó de manera errónea los alcances de un fallo previo del Consejo de Estado.

Las Renuncias masivas antes del reintegro de Peña

Antes de que se diera a conocer la decisión del CSU, la crisis administrativa en la Universidad Nacional de Colombia escaló luego de la renuncia de altos directivos, en rechazo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó restituir a José Ismael Peña como rector.

Entre las primeras dimisiones se destacó la de Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá, quien formalizó su salida efectiva durante la mañana del jueves.

En su balance de gestión, Jiménez calificó su paso por la dirección como positivo, destacando una sede más “incluyente y democrática”. No obstante, calificó la coyuntura actual como compleja para la institución. Aseguró, a través de una misiva, que “el momento actual abre una coyuntura compleja para nuestra universidad, pero sabemos que la fortaleza del conjunto de la comunidad universitaria nos permitirá sortearlo en perspectiva de la defensa de una universidad pública y al servicio del bien común de la sociedad”.

En su mensaje de despedida, la vicerrectora saliente resaltó la labor de los distintos estamentos que componen la Universidad Nacional, enfatizando el compromiso diario de la comunidad académica.

“Agradezco a todos los estamentos que nos acompañaron en este proceso, a cada uno de los y las trabajadoras y profesoras y profesores que diariamente con su trabajo y compromiso engrandecen esta Universidad”, escribió Jiménez.

Le agradeció particularmente a Leopoldo Múnera Ruiz y Andrés Felipe Mora Cortés y aseguró que tienen todo su “reconocimiento por la determinación e inteligencia con que lideraron esta desafiante pero loable tarea”.

Asimismo, renunció Belizza Ruiz, vicerrectora de la sede Manizales, y Luz Stella Cadavid, vicerrectora de la sede Palmira, por medio de una misiva, aceptó la decisión judicial. No obstante, también resaltó “la importancia de la participación activa de los estamentos, en espacios de diálogo, que le permitan a toda la comunidad universitaria reflexionar frente a la situación actual que vive la universidad”.

Lea también: Tribunal ordena restituir a José Ismael Peña en la U. Nacional; estudiantes anuncian paro

Utilidad para la vida