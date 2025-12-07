El gimnasta Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en un atentado en Cúcuta, ¿qué pasó?

La madrugada del domingo dejó una escena de destrucción en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta y un nombre reconocido entre las víctimas: el gimnasta olímpico y campeón panamericano Jossimar Calvo. Él y su esposa resultaron heridos luego de quedar en medio de una explosión dirigida contra torres de energía de Cens. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó que la pareja se movilizaba en su vehículo cuando ocurrió la detonación, un ataque que desató una cadena de emergencias en la ciudad.

Lea también: El gimnasta Jossimar Calvo pide ayuda económica para viajar a buscar cupo a los Olímpicos de París

Ahora, el impacto fue devastador: la onda explosiva alcanzó de lleno el automóvil en el que viajaba la pareja, que terminó completamente destruido. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se recuperan de las lesiones. Los reportes preliminares indican que se encuentran fuera de peligro, pese a la violencia de la detonación y a la magnitud del daño causado en la zona.

La explosión ocasionó la caída de torres de energía y provocó la suspensión temporal del servicio en sectores de Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino. Cens Grupo EPM informó que el suministro ya fue restablecido en la mayoría de las zonas y que los equipos técnicos continúan en terreno para normalizar completamente la operación.

El 2025 ha sido un año complicado para el orden público en el país. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, este ha sido el año en que más atentados terroristas han ocurrido en el país. Sus registros tenían 25 a noviembre. La mayoría habían ocurrido en Cauca. Sin embargo, Norte de Santander había sido otra de las zonas más afectadas.