Joven en EE. UU. despertó de un coma para acusar a su novia de provocar el accidente y horas después falleció

Un trágico accidente de tránsito le costó la vida a un joven de 22 años, pero antes de fallecer reveló que el siniestro no fue accidental, sino provocado e incluso mencionó a la presunta responsable.

Daniel Waterman, como fue identificado el joven, viajaba junto a su novia, Leigha Mumby, de 24 años, por una carretera interestatal del condado de Flagler, en Florida (Estados Unidos) en el mes de febrero.

Entérese: Universidad de Los Andes se pronunció por muerte de estudiante tras golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá; esto dijo

No obstante, la pareja resultó herida tras estrellarse contra un árbol a unos kilómetros más adelante. Luego fueron auxiliados y trasladados a un hospital —y con el paso de los días Leigha logró recuperarse— y Daniel permaneció en coma tras sufrir múltiples traumas y fracturas en el cuello, la espalda, la clavícula (en tres partes), la pierna, el tobillo y una dislocación en la cadera.

Ocho meses después del siniestro, Daniel despertó y mostró algunos signos de mejoría, pero el pasado 8 de octubre su estado de salud empeoró y lamentablemente falleció.

Antes de morir, el joven contó cómo ocurrió realmente el accidente: Desde la cama del hospital, relató a sus familiares —según informó FOX 35 Orlando— que el choque habría sido provocado intencionalmente por su pareja tras una discusión entre ambos.

“Me da igual lo que pase. Tendrás lo que te mereces”, le habría dicho Leigha a Daniel segundos antes de acelerar y estrellar el vehículo contra el árbol. Según medios internacionales, la disputa comenzó después de que la mujer, quien estaba embarazada, descubriera un mensaje de otra mujer en el teléfono de su novio.

Le puede interesar: Revelan la millonaria cifra que pagaron por el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

El testimonio del joven fue clave para que la Policía detuviera a Mumby, quien fue acusada de conducción temeraria con resultado de lesiones graves y agresión agravada con arma mortal.

La mujer pagó una fianza de 150.000 dólares para recuperar su libertad. Aunque inicialmente se declaró inocente, la Fiscalía elevó los cargos a homicidio vehicular a comienzos de esta semana, luego de conocer las declaraciones que Waterman realizó antes de fallecer.

En entrevista con Fox News, el abogado de la víctima, John Hager, calificó el caso como “una situación terrible, horrible”, y afirmó que “el hecho de que se presentaran estos cargos fue correcto y justo”.