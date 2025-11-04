x

Joven en EE. UU. despertó de un coma para acusar a su novia de provocar el accidente y horas después falleció

Durante ocho meses el joven permaneció en coma. La Policía capturó a la pareja tras elevar los cargos a homicidio vehicular.

    Leigha Mumby y Daniel Waterman, pero este último murió tras un grave accidente de tránsito. FOTO: Tomada de las redes sociales
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Un trágico accidente de tránsito le costó la vida a un joven de 22 años, pero antes de fallecer reveló que el siniestro no fue accidental, sino provocado e incluso mencionó a la presunta responsable.

Daniel Waterman, como fue identificado el joven, viajaba junto a su novia, Leigha Mumby, de 24 años, por una carretera interestatal del condado de Flagler, en Florida (Estados Unidos) en el mes de febrero.

Entérese: Universidad de Los Andes se pronunció por muerte de estudiante tras golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá; esto dijo

No obstante, la pareja resultó herida tras estrellarse contra un árbol a unos kilómetros más adelante. Luego fueron auxiliados y trasladados a un hospital —y con el paso de los días Leigha logró recuperarse— y Daniel permaneció en coma tras sufrir múltiples traumas y fracturas en el cuello, la espalda, la clavícula (en tres partes), la pierna, el tobillo y una dislocación en la cadera.

Ocho meses después del siniestro, Daniel despertó y mostró algunos signos de mejoría, pero el pasado 8 de octubre su estado de salud empeoró y lamentablemente falleció.

Antes de morir, el joven contó cómo ocurrió realmente el accidente: Desde la cama del hospital, relató a sus familiares —según informó FOX 35 Orlando— que el choque habría sido provocado intencionalmente por su pareja tras una discusión entre ambos.

Me da igual lo que pase. Tendrás lo que te mereces”, le habría dicho Leigha a Daniel segundos antes de acelerar y estrellar el vehículo contra el árbol. Según medios internacionales, la disputa comenzó después de que la mujer, quien estaba embarazada, descubriera un mensaje de otra mujer en el teléfono de su novio.

Le puede interesar: Revelan la millonaria cifra que pagaron por el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

El testimonio del joven fue clave para que la Policía detuviera a Mumby, quien fue acusada de conducción temeraria con resultado de lesiones graves y agresión agravada con arma mortal.

La mujer pagó una fianza de 150.000 dólares para recuperar su libertad. Aunque inicialmente se declaró inocente, la Fiscalía elevó los cargos a homicidio vehicular a comienzos de esta semana, luego de conocer las declaraciones que Waterman realizó antes de fallecer.

En entrevista con Fox News, el abogado de la víctima, John Hager, calificó el caso como “una situación terrible, horrible”, y afirmó que “el hecho de que se presentaran estos cargos fue correcto y justo”.

“La familia está satisfecha con la forma en que la Oficina del Fiscal del Estado en el condado de Flagler ha estado trabajando diligentemente, y está conforme con los cargos que se están presentando”, añadió el abogado.

En Florida, el homicidio vehicular es un delito de segundo grado y la pena puede llegar hasta 15 años en prisión. En casos agravados —por ejemplo, si al momento del accidente la persona sabía o debió saber que se produjo el accidente y luego no proporcionó información o ayuda; es decir, dejó la escena o no colaboró — entonces puede ascender a un delito de primer grado.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween

