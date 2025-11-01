Universidad de Los Andes se pronunció por muerte de estudiante tras golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá; esto dijo

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios decomunicación. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor ”, manifestó la universidad.

Moreno quedó gravemente herido y murió este viernes. Tres personas, incluidas dos mujeres y un hombre, fueron capturadas, señaladas en principio de lesiones personales.

En un comunicado, la Universidad de los Andes expresó sus condolencias a la familia del joven Jaime Esteban Moreno , quien murió luego de ser golpeado en las afueras de un bar en el sector de Barrios Unidos el jueves en la noche.

El centro educativo también informó que activó sus protocolos de acompañamiento y atención, con el propósito de cuidar a su comunidad y sus estudiantes.

También manifestó su disposición a colaborar con las autoridades en el proceso de investigación.

El caso se remonta a una celebración de Halloween en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, que terminó en tragedia con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

El joven, de 20 años, fue agredido en la madrugada del 31 de octubre a las afueras de un bar donde compartía con amigos. De acuerdo con versiones preliminares, en medio de una riña fue atacado por tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes posteriormente fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales, mientras avanza la investigación judicial para determinar su grado de responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte del estudiante.

Según información obtenida por El Tiempo, los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá, donde el estudiante fue hallado inconsciente, con hematomas en el rostro y un lago hemático en el suelo.

A su lado se encontraba Juan David Cárdenas Ortiz, quien se identificó como amigo de la víctima. De acuerdo con el informe policial citado por ese medio, el joven estaba “en alto grado de exaltación y atemorizado” y aseguró que un grupo conformado por dos mujeres y un hombre había sostenido una riña con ellos, agredido a su compañero y luego huido del lugar.

El herido fue trasladado inicialmente al Cami de Chapinero, mientras los presuntos agresores fueron ubicados cuadras más adelante y capturados por la Policía. El Tiempo estableció que se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán —al parecer de nacionalidad venezolana— y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

En un principio, los tres fueron detenidos por lesiones personales, pero tras confirmarse la muerte del estudiante, el caso pasó a ser investigado como homicidio. El joven fallecido cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, misma institución donde, según El Tiempo, también estudiaría una de las personas señaladas en el ataque.