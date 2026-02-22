Preocupación en la Selección: JuanFer Quintero lesionado en duelo de River Plate ante Vélez Sarsfield

Hay alerta en la Selección Colombia, ya que el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, salió lesionado del duelo que River Plate disputó con Vélez Sarsfield en la Liga de Argentina. Quintero, aunque salió caminando y por sus propios medios dejó el campo, se retiró a los 26 minutos, y en su lugar llegó Joaquín Freitas. En la transmisión oficial del partido entre Vélez y River, mostraron hasta que Quintero llegó al banco, se sentó y se tocó la parte posterior de su pierna derecha, al parecer, con un dolor muscular.

Ahora, se espera que el club del colombiano, informe de manera oficial cuál fue la molestia que llevó a Quintero a dejar el campo y saber si la lesión es algo delicado o si por el contrario, la salida del jugador del campo fue para prevenir. El local se fue adelante en el marcador muy rápido a los 6 minutos por intermedio de Manuel Lanzini, en un balón que Quintero en el medio campo y el local armó la jugada para llegar al área, donde Lanzini sacó un remate abajo y venció a Franco Armani. Quintero quien fue titular, siguió en el campo, pero tuvo que dejar el campo a los 26 de la primera parte, cuando trató de hacer un pase, pero sintió la molestia en su pierna.