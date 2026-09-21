Colombiano está en estado crítico de salud tras accidente en EE. UU.; familia busca ayuda para poder viajar

Juan Sebastián Gómez Restrepo es un colombiano que lleva varios años radicado en Boston, Estados Unidos. Su familia vive un drama, ya que un accidente de tránsito sufrido hace cinco días en Chelsea, Massachusetts, lo dejó hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Piden ayuda con la visa humanitaria para poder viajar desde Colombia. El siniestro ocurrió el miércoles 16 de septiembre en la madrugada y, al parecer, estuvieron involucrados un carro y una scooter. Su hermana, Verónica, se dio cuenta el jueves mediante una llamada de un conocido que se encuentra en el país norteamericano.

EL COLOMBIANO se contactó con Verónica, quien le contó a este medio que el joven se encuentra en el Massachusetts General Hospital. “Sebas está en estado de coma”, subrayó la hermana, quien agregó que hasta el momento de la comunicación con este medio no había despertado.

Lea también: El viaje familiar que terminó en pesadilla: colombianos fueron detenidos por ICE en un aeropuerto de Atlanta La familiar de Juan Sebastián relató que “todo el golpe que recibió fue en la cabeza”. “Los médicos me dicen que no ha dado respuesta alguna, pero tampoco ha empeorado”, subrayó a este medio Verónica, quien agregó que “en este momento las noticias no son tan alentadoras porque tiene movimientos involuntarios”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Ante la gravedad de la situación, Verónica y su familia están pidiendo ayuda para solicitar una visa de emergencia y así poder visitarlo. “Nuestro deseo es solamente ir a acompañarlo, no tenemos intención de quedarnos allá, porque acá en Colombia lo tenemos todo”. destacó.

Juan Sebastián tiene, según la información que han recibido sus familiares, una hemorragia, un edema cerebral. El último cambio reportado es que le empezaron a dar antibióticos debido a una neumonía. “Les pido de corazón que sigan apoyando esta causa, que no nos dejen solos, por favor, y si me pueden ayudar reposteando a todas las personas que puedan llegar a esto, para que mi hermano se escuche, para que nos den y nos ayuden a solicitar una visa de emergencia, una cita para poder acompañarlo”, pidió Verónica, quien desea que este clamor llegue a la Cancillería o a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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