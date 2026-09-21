Colombiano está en estado crítico de salud tras accidente en EE. UU.; familia busca ayuda para poder viajar

Juan Sebastián Gómez Restrepo es un colombiano que lleva varios años radicado en Boston, Estados Unidos. Su familia vive un drama, ya que un accidente de tránsito sufrido hace cinco días en Chelsea, Massachusetts, lo dejó hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Piden ayuda con la visa humanitaria para poder viajar desde Colombia.
El siniestro ocurrió el miércoles 16 de septiembre en la madrugada y, al parecer, estuvieron involucrados un carro y una scooter. Su hermana, Verónica, se dio cuenta el jueves mediante una llamada de un conocido que se encuentra en el país norteamericano.