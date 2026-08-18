Murió Juan Tamariz, ilusionista español que participó por años en el Festival Internacional del Humor

El ilusionista español Juan Tamariz falleció este martes a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, según confirmó su hija, Ana Tamariz, en un mensaje publicado en redes sociales.

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Tamariz fue considerado una de las principales figuras de la magia internacional y uno de los ilusionistas influyentes de la historia de España. Durante más de cinco décadas acercó el ilusionismo a millones de espectadores y formó a varias generaciones de aficionados y profesionales.

Su imagen, marcada por su melena, sus gafas, el violín imaginario y una baraja de cartas en las manos, se convirtió en parte de su identidad artística.

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre”, escribió Ana Tamariz. En su mensaje también agradeció el cariño recibido por su padre y destacó la obra que dejó en el mundo de la magia.

La hija del ilusionista extendió su agradecimiento a magos, amigos y familiares que lo acompañaron durante su vida, así como al personal de la residencia Ballesol y de los hospitales Clínico y Cruz Roja, además de los equipos de ambulancias que lo atendieron.

Juan Tamariz fue conocido por las audiencias colombianas gracias a sus participaciones en los Festivales Internacionales del Humor, organizados a finales de los noventa y principios de los dos mil por el Canal Caracol.