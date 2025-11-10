Video | El fuerte cruce de Juan Fernando Quintero con un periodista tras derrota de River en clásico ante Boca

En medio de la impotencia de perder el superclásico de Argentina contra Boca Juniors 2-0, Juan Fernando Quintero, líder de River Plate, fue sincero ante la difícil situación que atraviesa su equipo. “Tocamos fondo”, expresó el colombiano, no sin antes tener un fuerte cruce de palabras con un periodista.



Le puede interesar: El “Neymar colombiano”, Jorge Carrascal, será el octavo colombiano que juega una final de Libertadores en los últimos 7 años En el estadio La Bombonera, que contó con una asistencia de unos 50.000 espectadores, Boca mostró superioridad ante su archirrival, que contó a la vez en el campo con la presencia de los criollos Castaño y Miguel Ángel Borja, y cuyo equipo complicó su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo. Juanfer, que ingresó al campo en el minuto 46, se enojó ante una pregunta de un comunicador de TNT Sports, a quien el volante paisa ya tiene referenciado. El periodista le indagó sobre los argumentos que tiene River para llegar a ser campeón o clasificar a la Libertadores. De inmediato, el creativo de River también le preguntó: “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”.

Seguidamente, el colombiano empezó a defender a sus compañeros, también el escudo de River, y recordó la gran historia que ha hecho con el club, indicando que desde hacía tiempo no atravesaban por una situación tan compleja. “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”. Luego, el malestar de Quintero llegó cuando otra periodista le preguntó que si le molestaba que afirmaran que en la cancha no se les evidenciaba el respaldo al entrenador Marcelo Gallardo. El enviado de TNT Sports interrumpió al decirle que se les notaba que no dejaban la piel en el terreno de juego, a lo que Juanfer, prosiguió. “Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe como trabajas tú, ¿qué dice?”. “Yo creo que va a estar contento porque entrego todo, todos los días”, le respondió el comunicador.

A lo que el antioqueño continuó: “Parece que no eres profesional ante esta situación. Discúlpame, te respondo, cada quien tiene su profesión, se respeta, nadie pone en duda nunca su actitud como ser humano. En esos traumas, o cosas que pasan o las preguntas, siempre está el morbo”. El líder de River le indicó que se debe respetar. “Soy así, de frente, pero acá nadie pone en duda eso. Me dolió lo que dijiste, y aún así nunca te falté al respeto. Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular, o malo, y jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros menos. El fútbol se demuestra en cada partido, no estamos a la altura, ya lo asumimos, pero excavar y excavar donde no hay nada no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digas nada”, concluyó el colombiano. Boca llegó a los 59 puntos en la tabla anual y de esta manera aseguró el boleto a la fase de grupos de la próxima Libertadores. River tiene 52 y por ahora está en el tercer lugar que otorga un cupo en la fase previa. En el Clausura, el Xeneize pasó a comandar el grupo A con 26 puntos luego de 15 fechas disputadas. Lo siguen Unión con 24 y Central Córdoba con 22. River, por su parte, es sexto con 21 en la zona B. Siga leyendo: El motivo detrás de la ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de Néstor Lorenzo



