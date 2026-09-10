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“Estamos en deuda con nuestra hinchada”: el mensaje de Juan Fernando Quintero para los seguidores del DIM

Tras dar tres asistencias en el último partido contra Pasto por Copa Betplay, Juan Fernando Quintero llenó de ilusión al hincha rojo.

  • Juan Fernando Quintero lidera al DIM en esta temporada. FOTO: Instagram juanferquinterop
    Juan Fernando Quintero lidera al DIM en esta temporada. FOTO: Instagram juanferquinterop
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 13 minutos
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Juan Fernando Quintero es la cara del Deportivo Independiente Medellín para este segundo semestre de 2026. Al número 8 del rojo se le puede sumar Jackson Martínez como uno de los referentes del equipo en búsqueda de la tan anhelada séptima estrella, esa que tanto se le escapó al rojo en la última década.

Tras su magnífica presentación ante el Deportivo Pasto por Copa Betplay, brindando tres asistencias, “Juanfer” dejó un mensaje claro para los seguidores del Medellín: sueña con salir campeón. Este objetivo no es solo del hijo del barrio San Javier, pues el técnico Amaranto Perea y sus compañeros lo manifiestan constantemente.

“Cada vez nos sentimos mejor, el juego más fluido, tenemos contundencia y jerarquía. Tenemos ganas de soñar con algo grande, estamos en deuda con nuestra hinchada y creo que es el momento”, afirmó Juan Fernando Quintero.

Otra motivación para el volante creativo paisa y la plantilla poderosa es el rival en la próxima ronda del certamen copero, Atlético Nacional. El Clásico de la Montaña tendrá a Quintero como protagonista y, ¿a Jackson también?

¿”Cha Cha Cha” es el goleador que necesita el DIM?

En palabras de Juanfer, el Rojo mejoró en cuanto a contundencia se refiere, no obstante, el poderío de este equipo, ofensivamente hablando, recae en sus extremos, por algo el goleador es John Edwuin Montaño. Jackson Martínez hace poco jugó dos partidos amistosos de leyendas, uno con el FC Porto y otro con la selección Colombia. En estos juegos, Jackson demostró que su capacidad goleadora se mantiene intacta.

Según versiones periodísticas, el delantero que no juega un partido oficial desde 2021, fue contactado directamente por Luis Amaranto Perea, actual DT del equipo, pero con quien compartiera equipo en la selección Colombia.

Lea también: Jackson Martínez estaría cerca de salir del retiro y volver al DIM, ¿cuánto tiempo lleva sin jugar?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre el objetivo del Medellín para 2026?
Juan Fernando Quintero afirmó que el equipo tiene ganas de “soñar con algo grande” y señaló que considera que es el momento de responderle a la hinchada. El objetivo expresado en la noticia es luchar por el título y conseguir la séptima estrella del DIM.
¿Contra quién jugará el DIM en la próxima ronda de la Copa BetPlay?
El Deportivo Independiente Medellín enfrentará a Atlético Nacional en la próxima ronda de la Copa BetPlay, protagonizando una nueva edición del Clásico de la Montaña. Juan Fernando Quintero será uno de los principales focos de atención del enfrentamiento.
¿Jackson Martínez podría jugar con el DIM en el segundo semestre de 2026?
Sí, Jackson Martínez aparece como una posibilidad para reforzar al Deportivo Independiente Medellín, pero la noticia no confirma que su fichaje esté cerrado ni que vaya a jugar oficialmente con el equipo. Según versiones periodísticas, Luis Amaranto Perea ya habría contactado al delantero.
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