Juez de Estados Unidos bloqueó norma de Trump que limitaba visas de estudiantes y periodistas

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el 14 de septiembre la entrada en vigor de una regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que buscaba modificar el tiempo de permanencia de estudiantes, investigadores, profesores, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros en el país.
La decisión fue tomada por F. Dennis Saylor IV, juez del Distrito de Massachusetts, en Boston, un día antes de que la norma comenzara a aplicarse, tras una demanda presentada por organizaciones de educación superior, sindicatos y representantes de trabajadores.
La orden judicial es de carácter preliminar, por lo que no elimina definitivamente la regulación. Por ahora, impide que entre en vigencia mientras continúa el litigio. El tribunal programó una nueva audiencia para el 2 de octubre.