Segundo revés judicial para De la Espriella: juez ordena suspender bombardeos si hay menores en riesgo

Por segunda vez en menos de una semana, un juez de la República ordenó restringir temporalmente los bombardeos de las Fuerzas Militares cuando existan elementos que permitan advertir la posible presencia de menores de edad en las zonas de las operaciones.
La decisión fue adoptada el 3 de septiembre de 2026 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, a cargo del juez Jhoan Aguilera Martínez, dentro de una acción de tutela presentada para proteger a niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en ese departamento. La medida está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las autoridades militares competentes.