Juez de Mocoa liberó a cuatro capturados señalados de los Comandos de Frontera

Una decisión judicial generó controversia en Putumayo luego de que un juez de Mocoa ordenara la libertad de cuatro personas que habían sido capturadas por el Gaula Militar y señaladas por las autoridades de pertenecer a los Comandos de Frontera, estructura armada vinculada a alias Araña. Los cuatro hombres fueron detenidos en el marco de la operación Samuel, adelantada contra integrantes de la estructura móvil del Amazonas de los Comandos de Frontera. Durante el procedimiento, las autoridades reportaron el hallazgo de diferentes elementos, entre ellos armas de fuego, municiones y dispositivos utilizados para actividades relacionadas con el armamento.

La decisión judicial se produjo durante la audiencia de legalización del registro, allanamiento y captura de los cuatro señalados. FOTO: Redes sociales.

Entre los elementos encontrados se mencionan una pistola Five Seven calibre 5.7, una mira óptica para fusil, un dispositivo de visión nocturna y teléfonos celulares. De acuerdo con fuentes militares citadas por Semana, estos elementos podrían estar relacionados con la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Lea más: Mansiones, ganadería y lujos: así era la vida del hombre que habría lavado dinero para el ELN durante décadas Sin embargo, la decisión judicial se centró en la legalidad del procedimiento mediante el cual fueron obtenidos esos elementos.

¿Por qué quedaron en libertad?

En un documento fechado el 16 de septiembre de 2026, el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Mocoa señaló que no declaraba legal el procedimiento de registro y allanamiento. Como consecuencia de esa determinación, el juez Álvaro José Gómez Granados ordenó la libertad inmediata de Jhon Anderson López Díaz, María de los Ángeles Cifuentes Valderrama, Marcos Mauricio Rosero Díaz y Dairo Yuberly Rosero Josa, siempre que no fueran requeridos por otra autoridad. El documento judicial corresponde a una boleta de libertad y señala que la decisión fue adoptada durante la audiencia de legalización de registro, allanamiento y captura. La determinación no equivale a una declaración de inocencia de los capturados, sino que está relacionada con la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento realizado durante el operativo.

¿Quiénes son los Comandos de Frontera?

Los Comandos de Frontera son una estructura armada que opera en zonas del sur del país y que ha sido relacionada con alias Araña, cuyo nombre es Geovany Andrés Rojas. Según Semana, Rojas fue señalado recientemente por la Fiscalía en varias investigaciones y actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. La decisión conocida en Mocoa abre ahora un nuevo capítulo judicial alrededor del procedimiento que permitió la captura de los cuatro señalados integrantes de esta estructura.

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