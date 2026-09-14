El exsenador Julián Bedoya intentó subirse al bus de De la Espriella, pero el presidente lo frenó en seco

Durante un encuentro político realizado en Medellín, el exsenador Julián Bedoya ordenó a todos sus cercanos que apoyaran las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, como una muestra de buscar alianzas con el nuevo gobierno. Sin embargo, el presidente le respondió a través de sus redes sociales, rechazando cualquier acercamiento con quien en otrora fuera cercano a Gustavo Petro. El excongresista liberal aprovechó el evento del movimiento Renovación Liberal, que se realizó en el Centro Comercial San Diego, para hablar de las estrategias de cara a las elecciones regionales de 2027. En medio de su discurso, según informó el medio El Armadillo, dijo “Para mí todos los presidentes son iguales”, haciendo mención a que su idea sería trabajar de la mano con el nuevo gobierno, más allá de sus ideologías políticas.

Sin embargo, el presidente De la Espriella no se quedó callado y de inmediato negó cualquier acercamiento con quien fuera uno de los mayores beneficiados durante el gobierno de Gustavo Petro en temas de cargos burocráticos. “Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia!”, expresó el presidente. Entérese: Vuelve y juega: aplazan acusación contra Julián Bedoya por título en la U.deM. porque el fiscal sacó vacaciones Cerca de 500 personas participaron en el evento político en el que incluso hubo asistencia de algunos aliados de Daniel Quintero como el exsecretario Juan Pablo Ramírez y el exalcalde encargado Óscar Hurtado. También hubo presencia de otros reconocidos políticos de la región como el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría, y el exdiputado de Antioquia, Adolfo León Palacio. En medio de este encuentro varios de sus aliados aseguraron que no sabían hacer oposición y que por esa razón iban a buscar toda clase de acercamientos con el nuevo gobierno a cambio de cuotas burocráticas y de apoyo para las próximas elecciones a la gobernación y las alcaldías locales.

La cercanía de Bedoya con Petro fue tan relevante que, incluso, una de sus mayores aliadas, la congresista María Eugenia Lopera, apoyó la reforma a la salud que promovía el anterior gobierno, en medio de las múltiples críticas que había en torno a la misma. Ante lo dicho por el exsenador Bedoya durante este encuentro, en el que fue enfático al mencionar la relación entre los gobernantes y congresistas con los cargos públicos, el presidente De la Espriella dio una directriz en cuanto al manejo de las cuotas burocráticas para los puestos en el Gobierno Nacional. “Ministro del Interior y resto del gabinete: las relaciones con el Congreso se conducen a la luz del día, sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios. Quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado para que responda ante la ley y ante el país. Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”, destacó De la Espriella. Le puede interesar: ¿Por qué la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema ratificar la condena a otros salpicados en caso de Julián Bedoya? Incluso el presidente se aventuró a llamar “politiquero” a Bedoya y le reiteró que se acababa “el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’”, señalando que no estaba dispuesto a recibir apoyos de grupos políticos interesados en beneficiarse del Estado, más allá de cualquier ideología. El historial de Bedoya es, cuánto menos, polémico, teniendo en cuenta que el 9 de junio de 2000 fue investigado por robarse una pistola de la Policía, razón por la cual lo expulsaron de la Escuela General Santander, algo que el exsenador negó 15 años después cuando fue interrogado por este caso.

Cuando ejerció como diputado en el periodo 2012-2015 se vio envuelto en escándalos como haberse ido a los golpes con su colega Rodrigo Mesa y por presuntas denuncias sobre haber chuzado un consejo de redacción de Teleantioquia Noticias, usando como intermediaria a su compañera sentimental. Pero su mayor polémica pasa por las irregularidades en la obtención de su título como abogado en la Universidad de Medellín, puesto que habría presentado 16 exámenes, entre preparatorios y suficiencias en un periodo de tres días. Este caso aún se encuentra en juicio, pese a los esfuerzos del político por buscar su prescripción.



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