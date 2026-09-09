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El regaño del juez a Juliana Guerrero tras aceptar que falsificó sus diplomas: “No fue un simple error”

El funcionario cuestionó con dureza a la activista del petrismo por intentar asumir como viceministra de las Juventudes mediante documentos falsos.

  • Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía tras reconocer que falsificó títulos en la U. San José. Fotos: tomadas de video
    Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía tras reconocer que falsificó títulos en la U. San José. Fotos: tomadas de video
El Colombiano
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hace 46 minutos
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“No fue un simple error”. Con esa consideración, el juez que validó este miércoles el preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía cuestionó duramente a la joven por haber presentado diplomas falsos para intentar cumplir los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes.

Durante la audiencia, el togado recalcó que no se trató de una equivocación involuntaria, sino de una actuación consciente encaminada a acreditar una formación académica que Guerrero no tenía.

Los documentos falsos, además, buscaban respaldar su eventual llegada a un cargo de alta responsabilidad dentro del Ministerio de la Igualdad.

Lea también: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?

“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, señaló el juez 46 penal de conocimiento de Bogotá.

El funcionario también puso el caso en contraste con el esfuerzo que realizan miles de colombianos para obtener un título profesional: años de estudio, asistencia a clases, presentación de exámenes y cumplimiento de los requisitos establecidos por las instituciones de educación superior.

“Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el diploma. Entonces, no es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error. Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico y, por tal razón, y estando consciente de dicha actividad, se considera también cumplido este requisito”, afirmó el juez.

La reprimenda se produjo mientras el juez revisaba los términos del preacuerdo suscrito entre Guerrero y la Fiscalía, mediante el cual la joven aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal.

Como parte de la negociación, la Fiscalía degradó su grado de participación a cómplice. Con ese beneficio, fue condenada a tres años de prisión, con ejecución condicional de la pena, además de una sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así se descubrieron los diplomas falsos

El caso se remonta a mediados de 2025, cuando Guerrero fue postulada para ocupar la Vicepresidencia de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, un cargo para el que debía acreditar título profesional.

La hoja de vida que inicialmente aparecía en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) registraba únicamente formación técnica.

Días después, sin embargo, fueron incorporados al sistema diplomas que la acreditaban como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación Universitaria San José.

La investigación de la Fiscalía estableció que Guerrero nunca cursó esos programas académicos. No asistió a clases, no presentó las asignaturas correspondientes ni realizó los exámenes de Estado Saber Pro.

No se pierda: “Espero no ser recordada por mi error, perdón”, Juliana Guerrero tras reconocer que falsificó títulos

Las autoridades también encontraron inconsistencias en los pagos asociados a esa supuesta formación: algunas transferencias por matrícula y derechos de grado fueron realizadas después de las fechas de graduación que aparecían en los diplomas.

A esto se sumó una verificación del Ministerio de Educación Nacional, que no encontró registros de esos estudios en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

Con esos documentos, la información llegó a las instancias encargadas de verificar los requisitos para el nombramiento en la Presidencia de la República.

Después de la audiencia, Juliana Guerrero publicó una carta dirigida al país en la que reconoció su responsabilidad y expresó arrepentimiento.

“Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, escribió.

La joven aseguró que asumirá las consecuencias jurídicas de sus actos y dijo que no busca justificarse ni presentarse como víctima.

También pidió perdón a su familia, a la ciudadanía, a la comunidad educativa de la Universidad San José y a los jóvenes que la consideraban un referente.

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Preguntas y respuestas

¿Qué delito aceptó Juliana Guerrero en el proceso por sus títulos académicos falsos?
Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por el delito de fraude procesal, como parte del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué pena recibió Juliana Guerrero por los títulos académicos falsos?
El preacuerdo estableció una pena de tres años de prisión con beneficio de ejecución condicional, además de una sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Juliana Guerrero irá a prisión por falsificar sus títulos académicos?
No necesariamente. Según los términos del preacuerdo revisado en audiencia, la pena de tres años tendría beneficio de ejecución condicional, por lo que el cumplimiento de la condena no implicaría necesariamente una prisión efectiva. La noticia no detalla las condiciones específicas de ese beneficio.
¿Qué títulos falsos presentó Juliana Guerrero para aspirar a un cargo público?
Los documentos cuestionados la acreditaban como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. La investigación estableció que Guerrero no cursó las asignaturas, no asistió a las aulas de la institución y tampoco presentó los exámenes Saber Pro.
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