Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo

La bicicleta era una de sus formas de ser un niño feliz. A sus siete años, Kevin Arley Acosta Pico intentaba llevar una vida medianamente normal a pesar de su diagnóstico médico poco alentador: hemofilia A severa. Tenía que estar medicado para tratar los síntomas de esa enfermedad. Sin embargo, en una serie de eventos evitables, el menor murió en Bogotá y su muerte se convirtió —en parte, gracias a las declaraciones del presidente de la República y de su ministro de Salud— en el rostro de la crisis del sistema que impacta a los pacientes crónicos y con enfermedades raras y huérfanas.
Las palabras de Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin fueron: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.
Le puede interesar: Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir.
Entre tanto, Guillermo Jaramillo se refirió al tema en estos términos: “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”.