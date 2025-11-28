Con gol de Kevin Serna, Fluminense selló goleada y aseguró su paso a la Libertadores de 2026

Fluminense, que goleó 6-0 al Sao Paulo en partido de la 36ª jornada del Brasileirao, y Bahía, favorecido por ese resultado, sellaron el jueves en la noche su boleto a la Copa Libertadores 2026 y elevaron a siete la armada brasileña clasificada al torneo continental.

Dos goles del uruguayo Agustín Cannobio, y uno de Martinelli, Nonato, John Kennedy y el colombiano Kevin Serna certificaron la goleada del Fluminense, que subió a la quinta plaza, con 58 puntos, y a falta de apenas seis por disputarse, ya es inalcanzable para el propio Sao Paulo, octavo con 48 puntos.

El 6-0 tuvo un efecto colateral decisivo: aseguró la presencia del Bahía en la Libertadores 2026, gracias a un sexto puesto de 56 puntos que dejó a los saopaulinos sin posibilidades de alcanzarlo.

Campeón en 2023, Fluminense jugará su undécima Libertadores en 2026, firmando así su quinta presencia en las últimas seis ediciones del torneo continental. Cabe resaltar que Serna hace méritos para ser convocado a la Selección Colombia que estará presente en junio próximo en el Mundial en Norteamérica.

Por su parte, el Bahía, filial del Grupo City en Brasil, participará por quinta vez en su historia en la Libertadores, la segunda de forma consecutiva.

Además de Fluminense y Bahía, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Botafogo ya tenían asegurado su lugar en la próxima Libertadores.