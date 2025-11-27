Jorge Carrascal habló sobre su sueño de jugar el Mundial y el rival que le gustaría enfrentar en 2026

El delantero cartagenero Jorge Carrascal, quien se alista con Flamengo para disputar la final de la Copa Libertadores, habló con Conmebol, sobre su sueño de jugar el Mundial con Colombia, el sorteo y se animó a mencionar el rival que le gustaría enfrentar en Norteamérica 2026.

La final de la Copa Libertadores será este sábado, en Lima, Perú, a partir de las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, entre Palmeiras y Flamengo.

Carrascal, figura de Flamengo, mencionó que, “todos los colombianos estamos con la expectativa del sorteo para ver en qué grupos no va a tocar, es una emoción grande, todos estamos pendientes, es una felicidad saber que volvemos al Mundial”, comentó.