Kevin Viveros sigue como goleador en Brasil: así les fue a los colombianos en el exterior este fin de semana

En Brasil, la tierra de los cinco veces campeones mundiales, el goleador del campeonato es un cafetero. Colombia tiene una cantidad considerable (27) de jugadores en el Brasileirao; sin embargo, hay uno que destaca más que el resto: Kevin Viveros.
Oriundo de Buenaventura, el delantero de 25 años vive su mejor momento en materia futbolística. “El Tren” llegó a 18 dianas en el torneo local, lo que lo mantiene en la punta de la tabla de goleadores, con tres tantos de diferencia sobre el segundo, Pedro, de Flamengo. La decimoctava anotación tuvo lugar en el clásico de la ciudad de Curitiba contra el Coritiba, equipo donde milita Sebastián Gómez. Allí, Viveros marcó uno de los tres goles de su equipo en el empate 3-3 en un derbi apasionante.