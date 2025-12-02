x

Kraken y documental sobre la vida de Elkin Ramírez se presentarán en el Festival

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba

El Titán fue estrenada en 2024 y es la película que sigue los últimos días del cantante de rock. El documental se presentará en La Habana esta semana, al igual que la agrupación creada por Ramírez.

  Elkin Ramírez falleció el 29 de enero de 2017. FOTO: Cortesía El Titán
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 1 hora
Esta semana, la agrupación paisa de rock, Kraken, llegará a La Habana, Cuba, para realizar un concierto en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Pero no lo hará sola: del evento también hará parte El Titán, el documental que sigue la vida de su fundador y vocalista, el fallecido artista Elkin Ramírez.

Contexto: ¿Le gusta Kraken? La película sobre la vida de Elkin Ramírez llega a cine

Este largometraje, dirigido por Alexander Giraldo, se estrenó a nivel mundial en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente y en octubre de 2024 estuvo en algunas salas de cine colombianas. Ahora llegará a Cuba para seguir manteniendo el legado de uno de los grandes del rock colombiano vivo.

Ramírez falleció el 29 de enero de 2017 a causa de un tumor cerebral. Fue un año después de su muerte, en 2018, que inició la producción de El Titán. Lo que hace el documental es mostrar cómo fue la vida del cantante durante la grabación de su último disco, Kraken VI: Sobre esta tierra, y su batalla con la enfermedad que finalmente le quitaría la vida.

La producción está compuesta de grabaciones inéditas compartidas por los fans de Kraken al equipo del documental. Además, incluye grabaciones con algunos de los artistas y bandas que fueron cercanas a Ramírez como Dilson Díaz, vocalista de La Pestilencia; Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca y Juanes, quien fue telonero del grupo de rock cuando hacía parte de Ekhymosis.

La película se exhibirá el próximo 5 de diciembre, en La Habana, durante el festival creado en 1979 y que, en sus casi 50 años de historia, ha tenido el propósito de “reconocer y difundir las obras cinematográficas que contribuyan, a partir de su significación y de sus valores artísticos, al enriquecimiento y reafirmación de la identidad cultural latinoamericana y caribeña”.

Por su parte, la banda Kraken tendrá un concierto en el evento el 6 de diciembre. Recientemente, la agrupación realizó una gira por Europa y se encuentra promocionando su séptimo álbum, Los pasos del Titán.

Pero estos no son los únicos talentos colombianos que harán parte del festival. Varias producciones nacionales se encuentran en competencia y podrán verse durante esta semana en Cuba. Un poeta, la película del paisa Simón Mesa Soto, está compitiendo por el Premio Coral a Mejor largometraje de ficción y Forenses, del paisa Federico Atehortúa, va en la carrera por Mejor documental.

Siga leyendo: Esta es la historia de Nota de voz, el nuevo thriller colombiano que llegará a salas de cine esta semana

