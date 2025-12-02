Esta semana, la agrupación paisa de rock, Kraken, llegará a La Habana, Cuba, para realizar un concierto en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Pero no lo hará sola: del evento también hará parte El Titán, el documental que sigue la vida de su fundador y vocalista, el fallecido artista Elkin Ramírez.

Este largometraje, dirigido por Alexander Giraldo, se estrenó a nivel mundial en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente y en octubre de 2024 estuvo en algunas salas de cine colombianas. Ahora llegará a Cuba para seguir manteniendo el legado de uno de los grandes del rock colombiano vivo.

Ramírez falleció el 29 de enero de 2017 a causa de un tumor cerebral. Fue un año después de su muerte, en 2018, que inició la producción de El Titán. Lo que hace el documental es mostrar cómo fue la vida del cantante durante la grabación de su último disco, Kraken VI: Sobre esta tierra, y su batalla con la enfermedad que finalmente le quitaría la vida.

La producción está compuesta de grabaciones inéditas compartidas por los fans de Kraken al equipo del documental. Además, incluye grabaciones con algunos de los artistas y bandas que fueron cercanas a Ramírez como Dilson Díaz, vocalista de La Pestilencia; Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca y Juanes, quien fue telonero del grupo de rock cuando hacía parte de Ekhymosis.