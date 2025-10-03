La FIFA presentó Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo de 2026

La FIFA presentó este jueves la pelota oficial de la Copa del Mundo de 2026, denominada Trionda, que combina alta tecnología y detalles que rinden tributo a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
El balón, presentado en un evento en Nueva York, volvió a ser diseñado por la marca alemana Adidas, proveedora del esférico mundialista desde la cita de 1970.
“Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones”.