La startup paisa que convierte terrenos subutilizados en minigranjas solares

Hace cinco años, tres jóvenes universitarios —Eduardo Ospina, Nicolás Villegas y Paola Santiago— decidieron transformar la forma de generar y financiar energía limpia en Colombia. Compartían una convicción: masificar el acceso a la energía renovable sin depender del crédito tradicional. De esa combinación de innovación tecnológica, participación ciudadana y compromiso ambiental nació Unergy, una plataforma que democratiza la inversión en energías renovables.
Su visión tomó forma con las minigranjas solares, proyectos que convierten terrenos subutilizados en fuentes de generación fotovoltaica eficientes y rentables. Desde entonces, la compañía ha impulsado oportunidades económicas y sociales en las regiones, instalando más de 27.000 paneles, evitando 12.500 toneladas de CO2 en la atmósfera y movilizando más de 45.000 millones de pesos en inversión. Paola Santiago, cofundadora y líder de Cultura y Gestión Humana de Unergy, nos cuenta sobre este camino y sus aprendizajes en el nuevo episodio de ¿Qué me funcionó?, la serie de pódcast de EL COLOMBIANO en alianza con Ruta N.