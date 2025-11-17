Manos robóticas hechas en Medellín: una solución para 300 mil amputados en Colombia

Todo surgió hace 17 años, por la curiosidad de un joven universitario, quien transitaba por la mitad de su carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia, mientras navegaba por Internet. Entre decenas de páginas visitadas, vio la noticia del lanzamiento de una prótesis robótica en Alemania, y el bombillo de las ideas se le encendió. Este es el comienzo de la historia de Jorge Robledo, el fundador de Prótesis Avanzada, la empresa invitada a la nueva entrega de ¿Qué me funcionó?, miniserie de EL COLOMBIANO en alianza con Ruta N.
¿Cómo comenzaron? Qué pasó luego de ver la noticia de las prótesis robóticas en Alemania?
“Empecé a investigar sobre lo informado y vi una tecnología que estaba creciendo: la creación de manos robots que se las ponían a las personas para impactar positivamente sus vidas. Eso me pareció increíble. Y me puse a revisar qué había en Colombia, en Latinoamérica, y estábamos en pañales. Sí había patentes e investigaciones, pero nadie enfocado en realidad a crear empresas de este tipo. Así que me propuse ser diseñador y productor de estas manos robots.
Durante el tiempo que me quedaba de carrera me enfoqué en materias que me ayudaran a desarrollar robots, es decir, a la robótica, la parte digital, la programación, el diseño electrónico, hasta que, ya al final de mis estudios, llegué a un punto en el que me sentía capaz de crear una mano robótica. Yo ya estaba trabajando en una empresa, pero se me acabó el contrato, y mientras pensaba qué hacer, le saqué tiempo a este proyecto”.