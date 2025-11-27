Videos | Dua Lipa visitó el Museo de Botero y sorprende en las calles de Bogotá: así han sido sus primeras 24 horas en Colombia

Poco a poco crece la expectativa por la presentación de la cantante Dua Lipa en Bogotá, quien este viernes, 28 de noviembre, se reunirá con sus fanáticos en el Nemesio Camacho el Campín. La artista ya se encuentra en la capital colombiana y ha sido sorprendida en las calles.

La intérprete de éxitos como New rules, Be the one, No Lie, Houdini y Dance the night llegó en la noche del miércoles a Bogotá, donde fanáticos han salido a las calles a esperarla y a mostrarle su admiración.

Una de las primeras visitas de la estrella pop en la capital fue al restaurante Selma, donde acompañada de su familia y Callum Turner, su prometido, estuvo cenando y pasando un momento tranquilo junto a sus allegados.

Durante el jueves, Dua Lipa ha aprovechado para visitar el centro de Bogotá, donde fanáticos la han grabado por las calles de la ciudad, acompañada por un robusto esquema de seguridad. En la capital, la británica ha aprovechado para saludar a sus seguidores y conocer diferentes sitios turísticos.