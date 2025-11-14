La historia no contada del día en que Lalis se inventó una agresión y Petro dijo que era “fascismo”

Un video en poder de EL COLOMBIANO muestra que una supuesta agresión que denunció en 2018 la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares —conocida en redes como ‘Lalis’— se trató en realidad de un accidente que involucró a un amigo. Sin embargo, expuso el hecho en redes como un ataque de violencia política que luego utilizó para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro ese año. Esta es la historia.
Era jueves 12 de abril de 2018, faltaba un mes y medio para la primera vuelta de la elección presidencial de ese año, que tenía como principales aspirantes a Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Ese día, tras salir de una sede de campaña de Petro en Bogotá —ubicada en una casa esquinera en la localidad Teusaquillo—, ‘Lalis’ se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde se encontró con una amiga.
Posteriormente, se unió a ellas otro amigo cercano de Laura Beltrán y fueron al Parque La Concordia, cercano al Chorro de Quevedo, un sitio de encuentro cultural del centro histórico de la capital, donde compartieron.
Esa noche la youtuber y su amigo se tomaron una foto en la zona. Ella vestía un saco tipo hoodie color negro que tenía un estampado que decía “Supreme”, un overol tipo short de jean color azul claro, medias veladas y unos tenis blancos; él, entre tanto, vestía una chaqueta roja con cuadros negros, un pantalón amarillo y tenis café.