¡Drama total! Lanús ganó su segunda Copa Sudamericana con su arquero como héroe

Lanús volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol sudamericano. Doce años después de su primera consagración, el “Granate” levantó nuevamente la Copa Sudamericana, esta vez tras vencer 5-4 en una dramática tanda de penaltis al Atlético Mineiro de Brasil, en una final tan cerrada como vibrante, disputada en Asunción.
El marcador no se movió en los 90 minutos ni en el alargue. Fue un duelo intenso, táctico, de fricciones constantes y con dos equipos que se respetaron demasiado. Mineiro propuso más en ataque, Lanús resistió con orden, y entre ambos construyeron un choque donde cada detalle podía inclinar la balanza. Pero hubo un futbolista que, silencioso y decisivo, sostuvo al equipo argentino dentro del partido: Nahuel Losada.