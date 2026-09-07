Denuncian lanzamiento de explosivo en Segovia: al menos 10 viviendas habrían resultado afectadas

Una fuerte detonación alteró la tranquilidad de varias familias que habitan en una zona rural ubicada en los límites entre Segovia, Antioquia, y Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Organizaciones comunitarias denunciaron que un artefacto explosivo cayó el pasado 6 de septiembre, en horas de la mañana, en el sector conocido como barrio Chino, en inmediaciones de las veredas Paraíso y Mina Nueva.
De acuerdo con la Corporación por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Guardia Campesina Gcaena y el Comité Agrominero del Nordeste Antioqueño (Ciana), el explosivo cayó dentro de un entable minero artesanal ubicado en medio del caserío.
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Las organizaciones aseguran que la explosión provocó afectaciones en varias viviendas y dejó a la comunidad en medio del miedo y la incertidumbre.
En el lugar, según su denuncia, permanecen familias dedicadas a la minería artesanal, incluidos niños, adolescentes, adultos y personas mayores.