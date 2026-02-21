Así suena la música grabada en los estudios públicos de Medellín

Este mes, Las Deseo lanzó en plataformas su primer disco de larga duración Humanos, imperfectos y casi hermosos, un trabajo completamente grabado en los estudios musicales públicos de Medellín.
El proceso fue relativamente rápido y sencillo.
El grupo está conformado por los hermanos Juan Sebastián y Federico Fernández Gärtner, y su primo Pablo Cano. Las Deseo empezó poco después de pandemia, sin mucha pretensión, por el gusto de hacer música así fuera para ellos mismos, dejando salir las canciones que se les iban ocurriendo. Es un ensamble pequeño, de dos guitarras y un cajón peruano.
Hasta ahora habían publicado tres EP´s todos grabados de forma muy casera, pero cuando quisieron sacar su primer disco de larga duración se encontraron con los estudios públicos de la ciudad, también conocidos como Laboratorios de Producción Sonora.
–Yo tengo el hábito de leer titulares de diferentes periódicos y un día, como en marzo del año pasado, encontré uno en EL COLOMBIANO que decía que Fico y J Balvin habían inaugurado un Laboratorio de Producción Sonora, di clic, me quedé leyendo, conocí la propuesta, escribí al estudio y como a los tres meses recibí un correo de Diego Cano, el productor encargado de la Casa de la Cultura Ávila (Comuna 9 Buenos Aires) –dice Juan Sebastián.