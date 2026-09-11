Last Seen, la serie de Apple TV que sigue el drama de un padre en busca de su hija desaparecida

No han sido pocas las películas y series que en los últimos años se han adentrado en el mundo de los servicios telefónicos de emergencias: eso que en Estados Unidos hemos conocido gracias a la gran pantalla como el 911, que en Colombia es el 123 o que en Australia, donde se desarrolla la historia que en esta ocasión nos interesa, es el 000.
Solo por mencionar algunas, está la nominada al Óscar en 2026 La voz de Hind Rajab o la serie Línea de emergencia: 9-1-1. Aunque Last Seen también coloca al televidente en esa calma casi hipnótica que deben tener quienes están detrás de estas líneas, rápidamente lo lleva de ese lugar a la sorpresa y luego a la angustia de haber encontrado una respuesta que se ansiaba desde hace años.
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Eso es lo que le pasa a Ian, el protagonista de la nueva serie de Apple TV, quien antes de llegar a la central de llamadas trabajaba como policía. Es en ese nuevo trabajo donde, después de once años de la desaparición de su hija Maggie, cree encontrar una nueva esperanza en una de las cientos de llamadas que día a día se acostumbró a atender.
Esta producción está protagonizada por Patrick Brammall —este mismo año lo vimos en salas de cine de todo el mundo en El diablo viste a la moda 2, como el romance del personaje de Anne Hathaway— y combina el thriller de investigación con un drama sobre el duelo, la culpa y los límites a los que puede llegar un padre que se niega a renunciar a la posibilidad de encontrar a su hija.
La historia da un giro cuando aparecen los restos de una niña en un bosque de Victoria, cerca de donde vive Ian. Todo parece indicar que podría tratarse de Maggie. El antiguo detective vuelve entonces a comportarse como investigador y comienza a involucrarse en un caso que, para él, tiene consecuencias mucho más personales. Es ahí cuando llega una llamada de una joven que, al otro lado del teléfono, asegura ser Maggie.