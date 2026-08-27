Laura Blago, la colombiana que enseña a más de 5.200 empresarios a usar la IA: “el diseño vende o no vende”

Para Laura Blago, el diseño dejó de ser una cuestión solo de estética. Detrás de una página web, un anuncio o una identidad visual existe una pregunta que, según su experiencia, las empresas deberían hacerse con mayor frecuencia: ¿esto realmente ayuda a vender? Esa mirada llevó a la empresaria colombiana a desarrollar el concepto de Diseño Conversional, una metodología que integra estrategia de marca, experiencia del usuario, comunicación e inteligencia artificial con un propósito concreto: facilitar el camino del consumidor hasta una acción, como realizar una compra, solicitar información o recomendar un producto. Su propuesta ya ha llegado a más de 5.200 emprendedores, profesionales y empresarios de 15 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, España y Canadá.

El punto de partida de Blago es que muchas empresas construyen sus marcas y canales digitales pensando principalmente en sus propios gustos. El problema aparece cuando el usuario llega a una página y no comprende rápidamente qué ofrece el negocio, por qué debería elegirlo o cuál es el siguiente paso. Lea aquí: Así fue la inversión de $35.700 millones del Pascual Bravo para transformar su sede con Inteligencia Artificial “El diseño no es bonito o feo; el diseño vende o no vende. Muchas empresas crean páginas web, anuncios o tiendas virtuales pensando en lo que les gusta a sus dueños y no en la experiencia del cliente”, explicó Blago.

¿Cómo es su metodología?

Su metodología plantea que distintos elementos deben funcionar como parte de un mismo recorrido. La confianza que transmite una marca, la publicidad dirigida al público adecuado, la forma de presentar un producto, la estructura de una página web y la experiencia después de la compra pueden influir en la decisión del consumidor. En ese proceso, la inteligencia artificial se convirtió en una de sus principales herramientas. Blago considera que la tecnología ha reducido las barreras para que pequeños y medianos negocios puedan producir contenidos, desarrollar piezas gráficas, crear videos, construir páginas y automatizar determinadas tareas sin tener que asumir grandes costos.

Sin embargo, para ella, tener acceso a estas herramientas no garantiza resultados. “Hoy cualquier emprendedor puede acceder a herramientas de inteligencia artificial. El reto ya no es crear contenido, sino darle una dirección para que cada pieza ayude a vender”, señala. Su apuesta parte precisamente de esa transformación: que la IA no sea utilizada únicamente para producir más contenido, sino para resolver necesidades concretas de los negocios y mejorar la experiencia de quienes interactúan con ellos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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