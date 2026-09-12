Laura Sarabia se quedó sin preacuerdo con Fiscalía tras no aceptar cargos por caso Marelbys: irá a imputación

Tras conversaciones bajo estricta reserva con delegados del ente acusador en los días previos a una diligencia judicial en su contra, Laura Sarabia decidió rechazar las alternativas presentadas por la justicia, por lo que, al parecer, el margen de negociación se agotó en el caso de Marelbys Meza.
Y es que este sábado 12 de septiembre se confirmó que la exfuncionaria no habría llevado a feliz término un eventual trato con la Fiscalía General de la Nación, por lo que el organismo mantendrá firme la audiencia de imputación fijada para el próximo lunes 14 de septiembre a las 9:00 a. m. Además, le imputarían un tercer delito.
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Esto se da luego de que el ente investigador intentara llegar a un preacuerdo con la exfuncionaria del Gobierno Petro, por lo que tendría que aceptar todos los cargos para poder obtener una reducción en la pena por los señalamientos en el caso de su exempleada.