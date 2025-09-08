La bailarina Laura Villamil habría llegado a millonario acuerdo de indemnización con Andrés Carne de Res, donde sufrió graves quemaduras

El trágico accidente que marcó la vida de la bailarina Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía (Cundinamarca) donde trabajaba, llegó a una resolución económica.

Según La FM, la compañía aseguradora del restaurante habría alcanzado un acuerdo directo con la joven artista que asciende a $3.000 millones de pesos.

El accidente por el que recibirá la indemnización ocurrió hace más de un año, el pasado mes de agosto de 2024, cuando una chispa de fuego alcanzó el vestuario de Villamil durante una presentación en el reconocido restaurante.

Las llamas se propagaron en segundos, dejándola con lesiones críticas que pusieron en riesgo su vida. Desde entonces, la joven enfrentó un largo y complejo proceso de recuperación durante siete meses en la Clínica Santa Fe de Bogotá.

Allí sufrió una grave infección de un hongo en la sangre y tuvo que reaprender a caminar. Finalmente, el pasado 3 de febrero de este año, Villamil recibió el alta médica.

El acuerdo se concretó tras una negociación extrajudicial. Aunque en un inicio la reclamación por daños y perjuicios se acercaba a los $8.000 millones, las partes optaron por una conciliación directa, según reveló el medio.