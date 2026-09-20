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Seis vagones del Metro de Medellín rinden homenaje a León de Greiff

Su firma y un poema en seis vagones del Metro de Medellín es solo una de las actividades que conmemoran los 50 años de la muerte de uno de los poetas más respetados de la región.

  • Así luce uno de los vagones del Metro de Medellín que tienen un diseño conmemorativo en honor a León de Greiff. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Así luce uno de los vagones del Metro de Medellín que tienen un diseño conmemorativo en honor a León de Greiff. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 32 minutos
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No se entiende por qué, entre tantos heterónimos –identidades literarias ficticias creadas por un autor–, fue el nombre de León de Greiff el que tuvo mayor recordación, fuerza y, como dirían ahora, “aura” entre los que utilizó este poeta antioqueño, cuyo nombre de pila era Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Häusler.

Nacido en Medellín, en julio de 1895, León de Greiff, el mago alquimista del verbo, firmaba sus textos también como Ramón Antigua, Guillanme de Lorges, Beremundo de Lelo, Apolobro, Procio el Proclive, Gaspar de la noche y hasta otros más que como escribiría EL COLOMBIANO en mayo de 1972, “aluden a ciertos instrumentos con los cuales ha querido formar una especie de filarmónica poética a todo lo largo de su obra: Firik Fjordson, violín; Claudio Monteverdi, alto; Matías Aldecoa, trompa o Diego de Estúñiga, oboe”.

Lea: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela

Pero fue León de Greiff el que se quedó en la memoria de sus lectores y esa firma será la que acompañe a seis vagones del Metro de Medellín para conmemorar 50 años de su fallecimiento junto a un fragmento de uno de sus tantos poemas:

Tranquilo y sonriente por las callejas voy,

indiferente a toda la turba mesocrática,

y sin odios...¡tan bueno como me siento hoy!

León de Greiff nació en Medellín y murió hace 50 años (el 11 de julio de 1976) en Bogotá. “Para nosotros es muy importante recordar que León de Greiff es de Medellín y pensamos que la mejor manera de hacerlo es en el Metro, donde han tenido el gesto tan hermoso de tener grandes firmas como la de Débora Arango, el maestro Botero, de Tomás Carrasquilla”, cuenta Alexandra Pareja, editora de Angosta.

La idea también es que el público lector se acerque un poco a su obra. “Para empezar es un poeta del mundo que nació aquí en Colombia, en Medellín. Que la gente al ver ese verso se pregunte quién era si es que no lo conocen y quieran profundizar en su obra”, detalla Pareja.

La editora recomienda su trabajo inspirado en el paso que hizo por Bolombolo, entre 1926 y 1927, cuando empujado por ese río Cauca tan bestial escribió poemas y coplas. “Es que allí escribió mucho sobre Antioquia”.

En el proyecto de conmemoración de este aniversario del poeta antioqueño está muy involucrado su nieto Alexis de Greiff y, como explica Pareja, tiene muchas aristas. “Hubo gente que se encargó de la música, porque León de Greiff escribió piezas musicales y habrá conciertos. También habrá exposiciones y varios libros”.

Entre los textos está uno publicado por la Universidad Nacional, de sonetos, que reúne parte de su obra y Angosta publicó otra fotobiografía llamada Juego con mi vida (álbum) León de Greiff que trae texto acompañado de imágenes de archivo, “y el archivo de León de Greiff es riquísimo.

Hay cosas que estaban en la Biblioteca Nacional, en la Piloto, también del archivo familiar, en Eafit, en muchísimas partes que nos pusieron a disposición nuestra y pudimos usar para que la gente pueda tener en su casa y en las manos una cronología preciosa de la vida de León de Greiff: sus viajes, sus pasaportes, sus manuscritos, sus postales, las fotos familiares con sus hijos, con sus nietos, entonces es precioso y viene acompañado de los textos de personas que han sido muy estudiosas de su obra”.

Pero además hay una página web (www.leondegreiff.org) creada en el marco de estos 50 años de su fallecimiento con el ánimo de brindarles a los visitantes una visión general acerca de su vida y su obra. “La página pone a disposición del público la obra completa del autor en versión PDF y otros recursos adicionales como, por ejemplo: selección de poemas en la voz del autor, y notas y ensayos relacionados con su vida y su obra”, detallaron.

Y mientras se acerca a los poemas de este antioqueño ilustre, el Metro de Medellín le recordará algo de su obra, al menos para que se le pegue el buen semblante de esos verso y termine diciendo como el poeta: ¡tan bueno como me siento hoy!

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde murió León de Greiff?
León de Greiff murió el 11 de julio de 1976 en Bogotá. El poeta antioqueño, nacido en Medellín en 1895, es recordado 50 años después de su fallecimiento con una iniciativa que llevará su firma y versos a seis vagones del Metro de Medellín.
¿Dónde se puede consultar la obra completa de León de Greiff?
La obra completa de León de Greiff se puede consultar en formato PDF en la página web www.leondegreiff.org , creada con motivo de los 50 años de su fallecimiento. El sitio también ofrece poemas en la voz del autor, notas y ensayos sobre su vida y su obra.
¿Qué libros se han publicado para conmemorar los 50 años de la muerte de León de Greiff?
Entre las publicaciones conmemorativas se encuentran un libro de sonetos editado por la Universidad Nacional y la fotobiografía Juego con mi vida (álbum) León de Greiff, publicada por Angosta. Esta última reúne textos e imágenes de archivo sobre la vida del poeta, incluidos sus viajes, manuscritos, fotografías familiares y postales.
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