Seis vagones del Metro de Medellín rinden homenaje a León de Greiff

No se entiende por qué, entre tantos heterónimos –identidades literarias ficticias creadas por un autor–, fue el nombre de León de Greiff el que tuvo mayor recordación, fuerza y, como dirían ahora, “aura” entre los que utilizó este poeta antioqueño, cuyo nombre de pila era Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Häusler.

Nacido en Medellín, en julio de 1895, León de Greiff, el mago alquimista del verbo, firmaba sus textos también como Ramón Antigua, Guillanme de Lorges, Beremundo de Lelo, Apolobro, Procio el Proclive, Gaspar de la noche y hasta otros más que como escribiría EL COLOMBIANO en mayo de 1972, “aluden a ciertos instrumentos con los cuales ha querido formar una especie de filarmónica poética a todo lo largo de su obra: Firik Fjordson, violín; Claudio Monteverdi, alto; Matías Aldecoa, trompa o Diego de Estúñiga, oboe”.

Lea: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela

Pero fue León de Greiff el que se quedó en la memoria de sus lectores y esa firma será la que acompañe a seis vagones del Metro de Medellín para conmemorar 50 años de su fallecimiento junto a un fragmento de uno de sus tantos poemas:

Tranquilo y sonriente por las callejas voy,

indiferente a toda la turba mesocrática,

y sin odios...¡tan bueno como me siento hoy!

León de Greiff nació en Medellín y murió hace 50 años (el 11 de julio de 1976) en Bogotá. “Para nosotros es muy importante recordar que León de Greiff es de Medellín y pensamos que la mejor manera de hacerlo es en el Metro, donde han tenido el gesto tan hermoso de tener grandes firmas como la de Débora Arango, el maestro Botero, de Tomás Carrasquilla”, cuenta Alexandra Pareja, editora de Angosta.

La idea también es que el público lector se acerque un poco a su obra. “Para empezar es un poeta del mundo que nació aquí en Colombia, en Medellín. Que la gente al ver ese verso se pregunte quién era si es que no lo conocen y quieran profundizar en su obra”, detalla Pareja.