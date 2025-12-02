x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno firmó ley que garantiza educación artística

Durante el próximo semestre, los ministerios de Cultura y Educación deberán completar la hoja de ruta que reglamente la ley. Conozca el impacto en la planta de profesores y la ambiciosa meta de ampliar más de 1.000 plazas de artistas formadores.

  • La firma presidencial se dio en un evento al que asistieron artistas y gestores culturales. La ley propicia la educación en artes FOTO GETTY
    La firma presidencial se dio en un evento al que asistieron artistas y gestores culturales. La ley propicia la educación en artes FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En un evento realizado en el Centro Nacional de Artes Delia Zapata, en Bogotá, el Gobierno Nacional sancionó la Ley Artes Al Aula, una normativa que pretende integrar las artes en los procesos pedagógicos del país. Luego de la firma del presidente Gustavo Petro, los ministerios de Cultura y de Educación deberán en los próximos seis meses trazar una hoja de ruta para que la educación artística deje de ser una asignatura opcional y se convierta en un derecho cultural.

Siga leyendo: ¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad

EL COLOMBIANO conversó con la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, sobre las transformaciones concretas que traerá esta ley. Lo primero que mencionó la funcionaria fue que la ley garantizará la educación artística y cultural como un derecho en los colegios públicos del país. Además, para su puesta en marcha, los ministerios de cultura y de educación realizarán mesas técnicas en las regiones colombianas con agentes del sector artístico y educativo. Según dijo, la ley ordena que la formulación de esta política sea colectiva y descentralizada, mediante encuentros regionales que no implican recursos adicionales, pues se dedicarán exclusivamente al diseño de los lineamientos.

Kadamani señaló que el objetivo es que la educación artística consolide su presencia “de manera transversal en las disciplinas artísticas, con formación a formadores, y también desde las artes particulares y autónomas en los proyectos educativos institucionales”. Aunque aún no existe una cifra sobre el número total de profesores que se necesitarán para cubrir la totalidad de establecimientos educativos, la ministra reconoció que la demanda supera ampliamente la planta actual. “Hace falta más de la mitad para cubrir todos los colegios públicos del país”, indicó.

Por esto, uno de los propósitos para el año próximo será ampliar la vinculación de artistas formadores. La ministra señaló que este año se entregaron 1.500 plazas desde el Ministerio de Educación y que hay alrededor de 4.000 formadores contratados por el Ministerio de las Culturas. La expectativa es que en 2026 se incorporen unas 1.000 plazas más a la planta educativa.

La funcionaria insistió en que el país ya cuenta con una experiencia previa que servirá de base para la implementación. Desde hace tres años se ejecuta el programa Artes para la Paz, que hoy tiene más de 5.000 artistas formadores contratados. Según confirmó la ministra, actualmente el programa está presente en más de 730 municipios, lo que representa cerca del 70 % del territorio nacional.

Kadamani explicó que la nueva ley “viene a respaldar todo este proceso” y busca que, sin importar los cambios de gobierno, la educación artística tenga continuidad y deje de ser considerada un área marginal dentro del sistema educativo. “Este es un logro del sector artístico y cultural, que por décadas ha pedido que la educación cultural y artística deje de estar confinada a la periferia y empiece a ser parte esencial del desarrollo del ser”, afirmó.

Lea aquí: ¿Las ruinas de Armero serán un parque natural?: MinCultura las declaró Bien de Interés Cultural

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué tipo de educación artística se volverá un derecho obligatorio en los colegios?
La ley busca que la educación artística se consolide de manera transversal en los procesos pedagógicos. Esto incluye las disciplinas artísticas y la formación en artes particulares y autónomas, según el Proyecto Educativo Institucional de cada colegio.
¿Cuánto tiempo tienen los ministerios para reglamentar la Ley Artes Al Aula?
Los ministerios de Cultura y Educación tienen un plazo de seis meses (próximo semestre) a partir de la firma presidencial para completar la hoja de ruta que reglamente la ley. La implementación se basará en encuentros técnicos regionales.
¿Se crearán nuevos empleos para artistas formadores en Colombia?
Sí. La ministra de las Culturas reconoció que se necesita más de la mitad de la planta de profesores actual. El propósito para 2026 es ampliar la vinculación e incorporar unas 1.000 plazas más de artistas formadores a la planta educativa.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida