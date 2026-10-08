¿Cómo creció el Grupo Éxito? El libro que cuenta los secretos detrás del salto de 5 a 470 almacenes

Hubo un tiempo en que los ejecutivos del Éxito se enteraban de lo que pasaba en el comercio mundial por las revistas que su presidente leía el fin de semana y ponía a circular el lunes. No había internet en Colombia y apenas aparecían los primeros celulares.
De esa época habla Darío Jaramillo Velásquez, quien trabajó dos décadas en la compañía y es uno de los promotores del libro El éxito del Éxito. Una historia de trabajo colectivo. 1990-2013, que reconstruye los 23 años en los que Gonzalo Restrepo López estuvo al frente de la organización.
“Lo que quisimos varios compañeros míos, vicepresidentes y ejecutivos, era bregar a que esa historia que nos tocó vivir, que nos tocó construir, no quedara para contarles a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino que quedase plasmada en un libro”, dijo Jaramillo a EL COLOMBIANO.
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Jaramillo es economista de la Universidad de Antioquia y especialista en Finanzas de Eafit. Al Éxito entró como director comercial y después fue vicepresidente comercial. Trabajó con Restrepo desde 1992 hasta 2011, cuando se jubiló. En ese lapso lideró la integración y transformación comercial de Cadenalco y de Carulla Vivero.