Grupo Éxito elevó 31,6% su utilidad neta en el primer semestre de 2026

Grupo Éxito cerró el primer semestre de 2026 con ingresos consolidados por $10,8 billones, lo que representó un crecimiento de 4,5% frente al mismo periodo del año anterior, al excluir el efecto de la tasa de cambio. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron $5,3 billones, con un crecimiento de 5,7% sin considerar el impacto cambiario. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por las operaciones en Colombia y Uruguay, además de una dinámica favorable en la categoría de no alimentos, asociada a la temporada mundialista.

A este desempeño también contribuyó el crecimiento de los negocios complementarios de la compañía, que amplían las fuentes de ingresos del grupo más allá de su operación tradicional de comercio minorista. La rentabilidad también mostró una evolución positiva durante el periodo. En el segundo trimestre de 2026, el EBITDA recurrente de Grupo Éxito creció 12,6%, excluyendo el efecto cambiario, y alcanzó un margen de 9,4%. En términos absolutos, el EBITDA recurrente del trimestre fue de $500.000 millones. Para el acumulado del primer semestre, el EBITDA recurrente aumentó 14,5% sin considerar el efecto de la tasa de cambio y se ubicó cerca de $931.000 millones. La compañía atribuyó este resultado a su capacidad para enfrentar el entorno competitivo, al control de los gastos y a una gestión enfocada en mejorar la rentabilidad.

Colombia y Uruguay compensaron cambios en Argentina

El desempeño de las operaciones en Colombia y Uruguay fue determinante para los resultados consolidados del grupo durante los primeros seis meses del año.

Estos mercados compensaron el proceso de transición del modelo operativo del negocio retail en Argentina, que comenzó el 1° de junio. A la expansión de la rentabilidad también contribuyeron los negocios complementarios de Grupo Éxito, principalmente las operaciones inmobiliarias, Tuya, Éxito Media y Móvil Éxito. La compañía destacó que estas actividades forman parte de una estrategia orientada a aprovechar su amplia base de clientes y sus activos para desarrollar nuevas fuentes de generación de valor. Como resultado de la evolución de los ingresos y de la rentabilidad, Grupo Éxito contabilizó una utilidad neta consolidada cercana a $316.000 millones durante el primer semestre de 2026. Esta cifra representa un crecimiento de 31,6% frente a los resultados registrados en el mismo periodo de 2025. El margen de utilidad neta se ubicó en 2,9%.

El desempeño refleja, según la compañía, una expansión de la rentabilidad respaldada principalmente por las operaciones de Colombia y Uruguay y por la contribución de sus negocios complementarios.

Carlos Calleja destacó la diversificación del Grupo Éxito

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, destacó que la compañía ha ampliado su alcance más allá del negocio tradicional de retail y resaltó la integración de diferentes líneas de negocio.

“Grupo Éxito es mucho más que una compañía de retail, es una plataforma de negocios integrada que conecta comercio, omnicanalidad, activos inmobiliarios, soluciones financieras, lealtad, retail media y otras capacidades complementarias alrededor de una amplia base de clientes y activos”, afirmó. El empresario resaltó que durante el primer semestre de 2026 la compañía alcanzó una utilidad neta consolidada cercana a $316.000 millones, con un crecimiento de 31,6%. También destacó los ingresos consolidados cercanos a $10,8 billones y el margen EBITDA recurrente de 9,4% observado durante el segundo trimestre. “En Grupo Éxito estamos comprometidos con una visión de futuro y optimismo, sabemos que tenemos una gran responsabilidad en los países en los que operamos, y en especial con su gente”, agregó Calleja.

El presidente ejecutivo agradeció además a los grupos de interés de la compañía y señaló que estos hacen parte de la relación que el grupo mantiene con sus clientes y demás públicos. Bloque de preguntas