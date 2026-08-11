Grupo Éxito elevó 31,6% su utilidad neta en el primer semestre de 2026

Grupo Éxito cerró el primer semestre de 2026 con ingresos consolidados por $10,8 billones, lo que representó un crecimiento de 4,5% frente al mismo periodo del año anterior, al excluir el efecto de la tasa de cambio.
En el segundo trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron $5,3 billones, con un crecimiento de 5,7% sin considerar el impacto cambiario. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por las operaciones en Colombia y Uruguay, además de una dinámica favorable en la categoría de no alimentos, asociada a la temporada mundialista.